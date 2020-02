Milan: è scontro sull'allenatore del futuro

Secondo la Gazzetta dello Sport sono due i candidati forti a prendere il posto di Stefano Pioli in panchina la prossima stagione qualora l'attuale tecnico non riuscisse a centrare la qualificazione alla Champions. I nomi sono quelli di Massimiliano Allegri e Ralf Rangnick. A spingere per l'allenatore livornese sarebbe l'area sportiva del club rossonero rappresentata da Zvonimir Boban e Paolo Maldini, mentre l'ad Ivan Gazidis spingerebbe per il tecnico tedesco. Come uomo mercato sarebbe stato individuato Giovanni Sartori.

La nostra opinione. Allegri e Rangnick rappresentano due visioni opposte. Il tecnico livornese, che ha già allenato il Milan dal 2010 al 2014, rappresenta agli occhi del club una garanzia per centrare l'obiettivo Champions. Il tecnico-manager tedesco sarebbe invece una sorta di figura rivoluzionaria per il calcio italiano, una scommessa di sicuro affascinante ma con tante incognite. Al di là della strada che verrà intrapresa, dando per realistica la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, rimane il fatto che questo Milan diviso in più anime è di per sé un problema. Unità di intenti e decisioni condivise sono alla base di qualsiasi progetto sportivo.

Juventus: Sarri si gioca tutto in un mese

Dopo la cena tra il presidente Andrea Agnelli e Maurizio Sarri, rivelata da La Stampa, Tuttosport dedica ampio spazio alla situazione in casa Juventus. Il punto di partenza è che il tecnico non è in discussione: il club bianconero, come da tradizione, è allergico agli esoneri a stagione in corso (a meno di disastri) e tirerà le somme a giugno sulla base dei risultati raggiunti. Dopo la sconfitta di sabato sera a Verona, davanti ai microfoni Sarri ha chiesto espressamente di essere aiutato: secondo Tuttosport le parole del tecnico erano indirizzate a diversi big dello spogliatoio, da Pjanic a Dybala, da Higuain a Cuadrado, che finora non hanno avuto un rendimento all'altezza del loro valore.

La nostra opinione. Pensare che la panchina di Maurizio Sarri possa essere in pericolo adesso è più che azzardato. La stagione sta per entrare nel vivo e cambiare guida tecnica adesso (con la squadra in testa alla classifica e ancora in corsa sia in Champions che in Coppa Italia) sarebbe una mossa incomprensibile. Detto questo, è evidente che il prossimo mese sarà fondamentale per giudicare l'operato del tecnico: la doppia sfida con Lione e Milan, e il big match dell'1 marzo con l'Inter saranno appuntamenti cruciali.

Barcellona: finestra speciale di mercato per sostituire Dembelé

Il Barcellona corre ai ripari per sostituire Ousmane Dembelé, costretto a uno stop di 6 mesi a causa della rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Come previsto dal regolamento della Federcalcio spagnola, gli infortuni che prevedono uno stop superiore ai 5 mesi consentono ai club di tornare sul mercato. Per sostituire Dembelé i blaugrana starebbero pensando a Willian José: il 28enne attaccante della Real Sociedad è valutato 35 milioni di euro.

La nostra opinione. Il Barcellona si ritrova con gli uomini contati in attacco proprio nella fase più calda della stagione. Un rinforzo è necessario, anche se il profilo di Willian José non sembra un giocatore ideale per un club di primissima fascia: il brasiliano non ha certo numeri esaltanti (8 gol in 22 presenze in Liga quest'anno) e il suo acquisto rischia di essere un salasso. Ma in questo momento il Barcellona, preso alla gola, non ha molte scelte.