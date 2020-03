Aria di rivoluzione, l'ennesima, in casa Milan. Dopo il duro sfogo di Zvonimir Boban, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport pubblicata sabato aveva messo a nudo la spaccatura a livello dirigenziale che sta interessando il club rossonero, la situazione rischia di precipitare in maniera molto rapida e per certi versi clamorosa. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che danno per imminente il divorzio tra il croato (ex giocatore e attuale Chief Football Officer del club) prima della fine di questa stagione. Anzi, addirittura nelle prossime ore secondo le versioni più estreme.

Faccia a faccia Boban-Gazidis?

La situazione potrebbe sbloccarsi dopo l'incontro tra lo stesso Boban e l'amministratore Ivan Gazidis, il principale bersaglio delle critiche del croato. Sanare il rapporto tra i due al momento appare molto complicato ed ecco quindi che si fa strada la pista di un possibile divorzio attraverso una risoluzione consensuale.