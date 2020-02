Durissimo sfogo di Zvonimir Boban. Il Chief Football Officer del Milan, attraverso un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, critica apertamente l'operato della proprietà rossonera in merito alle voci sul possibile arrivo in panchina di Ralf Rangnick. Quelle del dirigente croato sono parole che mettono in evidenza la profonda spaccatura che al momento esiste a livello societario all'interno del club rossonero.

Sul caso Rangnick

" Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla vigilia di una partita importante (contro il Genoa, ndr) come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che avviene in un momento in cui si vede un grande lavoro da parte di Pioli. Non averci avvisato è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ricordavamo fosse il Milan "

"Unità di intenti? Io ci credevo"

" Per il bene del club serve subito un incontro con Elliott. Con Gazidis abbiamo già parlato. Noi siamo rispettosi delle esigenze di equilibrio economico-finanziario per garantire una sana e corretta gestione della società. Al momento, nonostante gli sforzi nel mercato di gennaio e i tanti tagli con due cessioni importanti e l'alleggerimento che deriva dai relativi ingaggi, non sappiamo che margini avremo "

Il mix tra giocatori giovani ed esperti

" Ci è stato chiesto di ringiovanire la rosa e l'abbiamo fatto, ma sostenendo sempre che ci vuole il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Il mercato invernale ha dimostrato che avevamo ragione, basta vedere la crescita dei giovani in breve tempo "

"Il Milan deve pensare in grande"

" Noi siamo certi che il Milan abbia soltanto una strada: pensare in grande. Per un fatto semplice: si chiama il Milan, ha 120 anni di storia vincente, e ha vinto 7 Coppe dei Campioni. Non pensiamo di ritrovare il nostro Milan, non siamo sciocchi e sappiamo che quello non si può replicare. Ma vorremmo riportare il club in Champions League, con tutte le differenze comprensibili con i top club di adesso "

"Il rinnovo di Ibrahimovic? Speriamo..."

" Ibrahimovic? Tutti vedono l'impatto che ha avuto: è un giocatore speciale e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra. Resterà? L'ha chiamato prima Maldini e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. Speriamo di poter andare avanti "