Un guizzo iniziale e un finale in crescendo, con almeno tre grandi occasioni per chiudere la partita. In mezzo un Milan lento, spesso prevedibile, ma organizzato e compatto. I rossoneri cancellano il ko di Udine grazie al successo di misura su un Brescia troppo timido e poco preciso davanti. La rete di Calhanoglu e i tre punti conquistati danno fiducia a Giampaolo, che deve ancora lavorare tante per trovare il suo vero Milan. Male André Silva, che ha sprecato l'ennesima chance in rossonero.

Calhanoglu segna in Milan-BresciaGetty Images

Il tabellino di Milan-Brescia 1-0

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu (Dal 65' Paquetá); Suso, Castillejo (Dall'80' Borini); André Silva (Dal 61' Piatek). All.: Giampaolo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella (Dal 14' Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Špalek (Dal 76' Tremolada); Torregrossa (Dal 46' Ayé), Donnarumma. All.: Corini.

Gol: 12' Calhanoglu (M)

Assist: Suso

Ammoniti: Dessena, Cistana, A. Silva, Bisoli, Calabria, Calhanoglu, Tonali

La cronaca in 7 momenti chiave

12' - GOL! 1-0 Milan! Cross di Suso da destra e colpo di testa di Calhanoglu sul secondo palo, lasciato solo da Sabelli. Facile e preciso.

36' - Donnarumma! Paratona. Destro di Sabelli in diagonale da destra, leggera deviazione e volo di Donnarumma a respingere.

72' - Tonali! Botta improvvisa su punizione. La palla aggira bassa la barriera, ma finisce sull'esterno della rete.

85' - Cosa spreca Piatek! Occasionissima Milan. Mischia in area, batti e ribatti, la palla arriva al polacco che calcia centrale, tra le braccia di Joronen.

87' - Altra occasione Milan. Stavolta Kessié: libera il mancino da ottima posizione, ma non inquadra la porta. Alto.

89' - Palo di Paquetá! Gran mancino incrociato da fuori del brasiliano che centra il palo, poi la palla arriva a Suso, che calcia altissimo.

90' - Joronen in tuffo. Parata monumentale su Piatek, che aveva calciato bene col destro rasoterra.

Il momento social

MVP

SUSO - Il punto di riferimento di un Milan con poca qualitá. Tocca tanti palloni, crossa, crea, dipinge l'assist per Calhanoglu. Positivo.

Le pagelle

Fantacalcio

Promosso - Jesse JORONEN. Raramente impegnato per 80 minuti. Sul gol puó poco. Bravo tre volte su Piatek alla fine. Molto interessante e reattivo.

Bocciato - Samu CASTILLEJO. Male. Abulico, vaga sulla trequarti. Tenta spesso l'azione solitaria, senza trovare mai il giusto spunto.