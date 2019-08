Le pagelle di Milan-Brescia 1-0: bene Suso e Paquetá, delude Tonali, imbarazzo André Silva

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Una buona parata su una conclusione deviata di Sabelli. Bravo in uscita, sicuro sulle prese alte.

Davide CALABRIA 6 - Molto propositivo, soprattutto nella prima parte di gara. Si sovrappone e va al cross. Dietro non perfetto.

Mateo MUSACCHIO 6,5 - Si fa guidare da Romagnoli e non commette imprecisioni.

Alessio ROMAGNOLI 7 - Molto accorto e lucido. Leader, sicuro, attento.

Ricardo RODRÍGUEZ 5,5 - Poca spinta a sinistra e le solite lacune nel palleggio. Non convincente.

Franck KESSIÉ 6 - Non é ancora al top della forma e si vede. Nel finale un paio di buone accelerazioni.

Ismael BENNACER 6 - Regia basica, ma efficace. Dá copertura ed equilibrio. Esegue il compito.

Hakan ÇALHANOĞLU 6,5 - In ripresa. Segna di testa, quasi un inedito per lui. Gioca un discreto primo tempo, mostrando segnali incoraggianti, sparisce nella ripresa, fino al cambio. (Dal 65' PAQUETÁ 6,5 - Entra benissimo in partita, colpisce un palo, accelera, infiamma San Siro. Presto sará titolare inamovibile)

SUSO 7 - Il punto di riferimento di un Milan con poca qualitá. Tocca tanti palloni, crossa, crea, dipinge l'assist per Calhanoglu. Positivo.

Samu CASTILLEJO 5 - Male. Abulico, vaga sulla trequarti. Tenta spesso l'azione solitaria, senza trovare mai il giusto spunto. (Dall'80' BORINI SV)

ANDRÉ SILVA 4,5 - Arriva un'occasione a sorpresa, ma non la sfrutta. Impalpabile, spreca anche una buona palla gol, non riesce a incidere e ad aiutare la squadra. Esce tra i fischi. (Dal 61' PIATEK 6 - Sfortunato. Sfiora il gol tre volte. Joronen si accanisce contro di lui.)

ALL.: Marco GIAMPAOLO 6 - Milan ordinato, ma ancora lontano dall'essere una squadra vera. Difficoltá davanti e qualche problema in palleggio. C'é tanto lavoro da fare.

Esultanza del Milan dopo il gol di Calhanoglu contro il BresciaGetty Images

===Le pagelle del BRESCIA===

Jesse JORONEN 7 - Raramente impegnato per 80 minuti. Sul gol puó poco. Bravo tre volte su Piatek alla fine.

Stefano SABELLI 6 - Meglio in fase di spinta (gran gamba e un gran tiro) che in quella difensiva. Cala nel finale.

Jhon CHANCELLOR 5,5 - In confusione nella prima mezz'ora, poi si assesta e non sbaglia piú. Nel finale altre due amnesie.

Andrea CISTANA 5 - Un primo tempo in costante difficoltá. Poi migliora, ma sembra ancora acerbo per la Serie A.

Bruno MARTELLA SV - Meno di un quarto d'ora a rincorrere Suso, poi si fa male ed é costretto ad uscire. (Dal 14' MATEJU 5 - Non ci siamo. Suso lo mette sempre in imbarazzo. Problemi enormi)

Dimitri BISOLI 5,5 - A tratti bene, a tratti male. Quando si allunga mostra le sue doti, quando deve coprire fatica.

Sandro TONALI 5 - Un po' troppo impreciso e arruffone rispetto al solito. Nel secondo tempo sbaglia una quantitá folle di passaggi. Basta paragoni con Pirlo e pedalare.

Daniele DESSENA 5 - Falloso e spesso fuori posizione. Corre, ma a vuoto. Non porta la sua esperienza nella gestione dei momenti chiave.

Nikolas ŠPALEK 5 - Un fantasma. Dovrebbe essere l'uomo che tecnicamente alza il livello della manovra bresciana, in realtá si nasconde e non punge. (Dal 76' TREMOLADA 6 - Nel finale dentro con qualche idee e alcune iniziative interessanti)

Ernesto TORREGROSSA 6 - Non é al top fisicamente, eppure dimostra di avere tecnica e fisico per giocare a questi livelli. Gran lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. Esce claudicante all'intervallo e rimane negli spogliatoi. (Dal 46' AYÉ 5 - Impresentabile in Serie A. Lezioso, poco concreto, spesso banale nelle giocate)

Alfredo DONNARUMMA 5 - Non la vede mai. Musacchio e Romagnoli lo fermano sempre. Mai pericoloso.

ALL.: Eugenio CORINI 5,5 - Brescia timido, in confusione, involuto rispetto all'esordio. Ci vuole coraggio a giocare in questi stadi. L'1-0 finale é bugiardo.