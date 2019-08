Milan-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez R.; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Cahlanoglu; Piatek. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hernandez, Caldara, Biglia

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma Alf. All. Corini

Squalificati: Balotelli (3)

Indisponibili: Ndoj

Statistiche Opta

Il Milan ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il Brescia (8V, 9N) e in metà di questi match ha tenuto la porta inviolata (nove volte).

Il Brescia ha vinto solo due delle 21 trasferte di Serie A contro il Milan (7N, 12P), l'ultima nel marzo 1967.

Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime sfide contro il Brescia in Serie A (2V), ma non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata contro le Rondinelle per tre partite consecutive.

Solo due volte nella storia il Milan ha perso entrambe le prime due partite stagionali in Serie A: nel 1986/87 (chiuso al quinto posto) e nel 2008/09 (chiuso al terzo posto).

Solo due volte il Brescia è rimasto imbattuto nelle prime due partite stagionali di Serie A (1992/93, 2001/02), ma non è mai riuscito a vincere entrambe le sfide.

Il Milan è l'unica squadra a non aver tirato nello specchio della porta in questo campionato (0 su 14 conclusioni).

È dal novembre 1967 che il Brescia (vittorioso a Cagliari) non vince due partite di fila in trasferta in Serie A.

Krzysztof Piatek ha segnato un solo gol in otto presenze negli ultimi 627' di gioco in Serie A (vs Frosinone): nelle 30 presenze precedenti aveva mantenuto la media di un gol ogni 116' tra Genoa e Milan (21 in 2436 minuti).

Il difensore del Brescia Jhon Chancellor è stato il giocatore che ha vinto più duelli aerei nel primo turno di Serie A (nove).

Marco Giampaolo (che ha allenato il Brescia in B per cinque partite nel 2013/14) ha vinto l'unico precedente da allenatore in Serie A contro il Brescia (alla guida del Catania nel 2010). Al contrario, Eugenio Corini ha perso tutte e quattro le sfide contro il Milan nel massimo campionato (e in tre di queste le sue squadre non hanno segnato)