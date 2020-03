Milan, che fare con Ibrahimovic? Rinnovo o addio in ossequio alla linea verde di Gazidis?

L’ultimo vento del cambiamento ha scosso dalle fondamenta casa Milan e aperto a diversi interrogativi, non ultimo quello legato al destino di Zlatan Ibrahimovic, l’uomo della svolta nell’ultima travagliata stagione rossonera. Vestirà ancora la maglia del Diavolo l’anno prossimo? Più no che sì, a sentire le ultime voci di corridoio. Non sarebbe per nulla in linea con la nuova linea editoriale. Al netto delle circostanze, il Milan farebbe bene a trattenere a ogni costo il fuoriclasse svedese oppure no?

I numeri di Ibrahimovic nella Serie A '19/'20

Presenze: 7

Gol: 2

Punti fatti dal Milan sui disponibili: 15/24

Perché sì

Lo dice il campo. Dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic il Milan ha raccolto 15 punti in 8 partite, ha scalato la classifica in Serie A e si è ottimamente distinto in Coppa Italia. I numeri parlano di 3 gol in 9 presenze complessive ma non dicono tutto: grazie difatti al carisma dello “svedesone” i compagni hanno alzato significativamente il livello delle loro prestazioni, come se improvvisamente si fossero liberati da un incantesimo. Le parole di Samu Castillejo, uno dei tanti calciatori “miracolati” a margine dell’approdo di Zlatan, sono assai emblematiche:

" Ha 38 anni, è il primo che arriva a Milanello. Se uno come Ibra che ha vinto tutto fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? Per forza. È un giocatore molto esigente in campo, se sbagli un passaggio te lo dice, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, stiamo giocando con un campione. È un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è un giocatore fatto così "

Non solo. Il pubblico ha ritrovato entusiasmo ed è tornato a popolare San Siro… E poi c’è un ulteriore scenario: forte della sua personalità e della sua naturale autorevolezza Ibrahimovic una volta appesi gli scarpini al chiodo potrebbe tranquillamente cominciare una seconda vita da assistente allenatore spremendo a dovere i calciatori rossoneri. Oppure, forte dell’esperienza internazionale accumulata nel corso della sua carriera, potrebbe pure pensare di intraprendere un percorso dirigenziale. Come a dire: "Ovunque lo metti, un Ibrahimovic farebbe comodo". Eccome.

I migliori attaccanti per media voto (almeno 7 presenze)

ATTACCANTE MEDIA VOTO SERIE A GIAMPAOLO PAZZINI 6.88 CIRO IMMOBILE 6.77 JOSIP ILICIC 6.74 DUVAN ZAPATA 6.7 CRISTIANO RONALDO 6.64 PAULO DYBALA 6.64 EDIN DZEKO 6.6 DOMENICO BERARDI 6.55 CRISTIAN KOUAME 6.44 ROMELU LUKAKU 6.45 FELIPE CAICEDO 6.39 EMILIANO TORREGROSSA 6.38 ZLATAN IBRAHIMOVIC 6.36

(Fonte: Fantacalcio.it)

Perché no

Proviamo a immedesimarci nel plenipotenziario rossonero Ivan Gazidis: ok, voglio varare la linea verde all’insegna della sostenibilità economica (tetto ingaggi a 2 milioni) e voglio che sia il mio anno zero. Ergo via i veterani e largo ai talenti in erba sotto la direzione di un mio uomo di fiducia abituato a lavorare con i giovani e votato a un calcio spregiudicato e sulla carta divertente per i tifosi. Insomma, coerentemente con il suo modo di vedere e fare calcio, Gazidis almeno sulla carta dovrebbe accompagnare alla porta Zlatan Ibrahimovic. E se, restando, entrerebbe in rotta di collisione con il “Professor” Rangnick destabilizzando l’ambiente? Il dirigente sudafricano si sarà posto anche quel problema. Tra le controindicazioni va segnalata anche la carta d’identità, anche se il dubbio che lo svedese sia uomo bionico e rifugga alle leggi del passare del tempo è lecito porselo.

A voi la palla: cosa ne pensate?