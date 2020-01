L'ultimo giorno di affari ha portato al Milan Antonee Robinson, terzino sinistro classe 1997 del Wigan Athletic di rimpiazzo a Ricardo Rodriguez (passato al PSV), e di Alexis Saelemaekers, talentuosa ala destra dell'Anderlecht classe 1999 in sostituzione di Suso (volato a Siviglia). Per il primo, di nazionalità statunitense ma con passaporto inglese, inseguito da mezza Premier League, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Per il belga, stessa formula ma con un diritto di riscatto pari a 6,5 milioni di euro.

La caparbietà box to box dello "Jedi"

Ma andiamo a scoprire chi sono i due giovani individuati dagli scout rossoneri. Antonee Robinson ènato a Milton Keynes (a nord di Londra), giovane città "diffusa" sede della Red Bull Racing. Figlio di Marlon Robinson, ex calciatore statunitense nel soccer universitario, ANtonee è cresciuto a Liverpool, sponda Everton, che nel 2017-2018 lo ha girato al Bolton, in Championship. Senza crederci fino in fondo, però, perché nella stagione successiva è protagonista, sempre in seconda serie, con il Wigan Athletic.

Milwall-Wigan Athletic, Championship 2019-2020: Antonee Robinson (Wigan, maglia rossa) segna il gol del momentaneo 1-2 (Imago)Imago

Coi Latics si ambienta con tranquillità al primo tentativo mentre, nell'annata in corso è stato il più positivo della formazione della Greater Manchester, che attualmente annaspa al terzultimo posto, a -4 dal primo posto utile per non retrocedere, attualmente occupato dal Charlton Athletic. Fin qui, 29 presenze e 1 rete, nel 2-2 al "The Den" contro il Milwall, lo scorso 26 novembre. È il classico laterale box to box, di spinta, a tutta fascia ed è soprannominato "Jedi", per la sua passione per la saga di Star Wars.

Data di nascita 08-08-1997 Luogo di nascita Milton Keynes Ruolo Terzino sinistro Piede preferito Sinistro Altezza 1,83 mt Nazionalità Usa/Inghilterra

L'estro di Alexis

Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, si tratta di un esterno destro offensivo (ma che può ricoprire anche ruoli difensivi) classe '99 dell'Anderlecht. Nell'attuale Jupiler League e, in generale, in tutte le competizioni, 19 presenze, 2 reti e 4 assist vincenti.

Alexis Saelemaekers, Anderlecht 2019-2020 (Imago)Imago

L'ascesa di Saelemaekers è stata rapida e di successo, sotto i preziosi insegnamenti dell'ex Manchester City Vincent Kompany, che lo ha voluto promuovere - a suo tempo - in prima squadra, dopo essere cresciuto nel settore giovanile malva. Estro, velocità e rapidità di esecuzione, sono le caratteristiche appuntate dagli osservatori delle molte squadre che l'avevano puntato, tra cui Reims e Friburgo. Se l'è aggiudicato il Milan.

Data di nascita 27-06-1999 Luogo di nascita Berchem-Sainte-Agathe Ruolo Ala destra/Trequartista Piede preferito Destro Altezza 1,80 mt Nazionalità Belgio