Milan, colpo Leao: l'attaccante portoghese arriva a Milano per 30 milioni di euro

Il Milan piazza il colpo Rafael Leao! L'attaccante portoghese classe 1999 è atterrato poco dopo le 11 all'aeroporto di Malpensa e domani sosterrà le visite mediche di rito prima di passare in sede e mettere la firma sul contratto fino al 2024. I rossoneri verseranno al Lille circa 30 milioni di euro più bonus.

Leao, attaccante che può anche agire da esterno offensivo a sinistra, nello scorsa stagione col Lille ha firmato 8 gol e 2 assist in Ligue 1. Cresciuto nello Sporting Lisbona, nell'unica stagione in Francia il talento di origini angolane ha prodotto una rete ogni 162 minuti, un'efficienza che in pochi hanno avuto nei cinque campionati europei più importanti.