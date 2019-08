Sempre più lontani, dopo il grande avvicinamento di fine luglio. E ora, constatato come la strada che porta ad Angel Correa sia piena di ostacoli e come l'Atletico Madrid non sia disposto a fare un passo indietro rispetto alle proprie richieste iniziali, il Milan inizia a pensare seriamente alla possibilità di affidarsi a un'alternativa last minute. Necessaria, considerando che alla conclusione del mercato mancano appena 4 giorni.

Da Mariano Diaz a Depay: a volte ritornano

Secondo 'Sportmediaset', il piano B del Milan gioca proprio a Madrid. Al Real, però. Si tratta di Mariano Diaz, nome emerso già nelle scorse settimane come possibile rinforzo offensivo dei rossoneri (ma anche della Roma). Un interesse dettato anche dalla concreta possibilità che già contro il Brescia il 4-3-1-2 visto nel precampionato e a Udine si trasformi in un 4-3-2-1, modulo in cui, dunque, sarebbe più utile un'alternativa a Piatek rispetto a una seconda punta. Zvone Boban, già a Madrid per provare a sbloccare l'operazione Correa, sta tenendo in caldo anche lo spagnolo. Altro nome tornato di moda nelle ultime ore, secondo 'Tuttosport', è quello di Memphis Depay. Caratteristiche diverse da quelle di Mariano, l'olandese nasce esterno ma al Lione ha giocato sia da secondo che da primo attaccante. È un profilo notoriamente gradito al Milan, ma la sua valutazione è di 40 milioni: troppi.

mariano diazGetty Images

Everton verso l'Atletico: sarà lui a sbloccare Correa?

Detto che il genoano Kouamé pare più una suggestione che un reale obiettivo, nel radar del Milan c'è sempre anche Everton, ala del Gremio, reduce da un fantastico quarto di Libertadores contro il Palmeiras e, ancor prima, dall'avventura in Copa America vinta da titolare col Brasile. Ma in vantaggio su tutti c'è l'Atletico Madrid, che sta provando a chiudere un'operazione che arricchirebbe ulteriormente il reparto offensivo di Simeone. Everton è l'alternativa a Rodrigo, il cui arrivo dal Valencia pareva praticamente certo prima di arenarsi. Proprio lui potrebbe sbloccare, dopo settimane di incontri, trattative e rilanci, il lunghissimo affare Correa per il Milan. Che però, come detto, ha iniziato concretamente a valutare più di un piano B.

Copa America: Everton Souza SoaresGetty Images

Capitolo cessioni: per André Silva il tempo stringe

Dall'Espanyol allo Sporting, passando per lo Schalke e il Benfica: tanti interessamenti, nessun approccio davvero deciso. E così André Silva, qualche settimana dopo il mancato trasferimento al Monaco, è ancora un giocatore del Milan. Gli ultimi giorni saranno decisivi anche in questo senso, per concretizzare almeno una cessione di peso, ma intanto per il portoghese non sono ancora arrivate offerte concrete. In uscita anche Diego Laxalt, il cui approdo al Torino dovrebbe essere però definitivamente saltato a causa della ritrosia dell'uruguaiano. Difficile che parta Samu Castillejo, mentre Franck Kessié continua a piacere al Monaco, con il Milan che però non vuole lasciarlo partire senza aver prima individuato un rimpiazzo. Saranno giorni bollenti.