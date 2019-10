Milan: da Giampaolo a Pioli non sarà facile neppure risanare i "conti" in campo

Via Marco Giampaolo, quattro sconfitte in sette giornate, largo a Stefano Pioli, tecnico che il profilo basso ha spinto spesso, a torto, verso la periferia dell’impero.

C’è stato poi il match fra Ivan Gazidis («Abbiamo evitato che il club finisse in serie D») e Silvio Berlusconi («Sono frasi che si dicono al cesso, e forse neanche»). Balla, in mezzo, la nebulosa di mister Li, l’avventuriero che prelevò la società da Fininvest e la mollò a Elliott.

Di sicuro, al Milan attuale più che l’ultimo Berlusca mancano i soldi del primo, quando si poteva spendere e spandere senza paletti. Fra l’obeso mercato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, le ombre cinesi e il conseguente rosso di bilancio, l’auto-esclusione dall’Europa League non ha certificato che una situazione di indubbia precarietà, come ribadito dalla svolta giovanilista e dal gennaio quaresimale che si profila.

Tutto ciò premesso, e non è poco, se si cambia sempre il manico va a finire che la colpa non è del manico. Il Milan non vince lo scudetto dal 2011. Cito a testimoni, fra gli altri, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva e Alessandro Nesta. In panchina, Massimiliano Allegri: resistette fino al gennaio 2014. Dopodiché: Mauro Tassotti, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Miahjlovic, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella (che firmò l’unico trofeo «post», la Supercoppa di Doha), Gennaro Gattuso, Giampaolo e, appunto, Pioli.

Allo Zvonimir Boban incontrato al Festival dello sport di Trento mi sono permesso di suggerire un rapporto più equo, nella divisione delle responsabilità, fra gestore e dipendenti. Zvone ha confermato che il divorzio è stato una sconfitta di tutti: e, quindi, anche sua. Neppure il successo di Marassi, con il Genoa, l’aveva dissuaso. Poco gioco, pochi risultati. Da qui il taglio.

La prima risposta tocca al Lecce, di scena domenica sera a San Siro. Pioli dovrà recuperare Krzysztof Piatek, senza perdere i guizzi di Rafael Leao, classe 1999, sul talento del quale abbiamo stappato gli stessi superlativi che dedicammo al polacco. E poi Jesus Suso a destra, Lucas Biglia in regia e Paquetà in rampa di (ri)lancio. Senza trascurare il ritorno di Hakan Calhanoglu dalla Nazionale turca e dai problemi connessi (non lievi).

Per quanto la proprietà di un Fondo non incarni il massimo della stabilità, i giocatori non hanno più alibi. La maglia pesa, lo stadio scotta, Pioli diede il meglio di sé alla Lazio, stagione 2014-15, portandola ai preliminari di Champions. All’Inter di Frank de Boer, 2016-17, non gli bastarono nove vittorie consecutive per evitare l’esonero. A Firenze, 2017-18, finì ottavo, salvo dimettersi in aprile.

L’importante è che Boban e Paolo Maldini non gli stiano troppo addosso e mettano la rosa con le spalle al muro: lo spogliatoio, che sapeva della caccia a Luciano Spalletti, fiuta in fretta chi comanda chi. Pioli è un normalizzatore, credo che con lui i «conti» in campo miglioreranno. Non fino al punto, però, da garantire la zona-Champions.

