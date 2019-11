Milan, Daniel Maldini convocato. Contro il Napoli ci sarà anche il figlio di Paolo

Dieci anni dopo l’ultima di suo padre Paolo, Daniel Maldini è stato convocato per la prima volta, figurando nella lista dei 23 per il match di campionato della 13esima giornata contro il Napoli in programma sabato a San Siro. Il trequartista classe 2001, lo scorso 12 novembre, aveva rinnovato fino al 2024 il suo sodalizio con i rossoneri, adesso arriva la prima chiamata coi grandi dopo aver partecipato alla International Champions Cup negli Stati Uniti.

Date le indisponibilità di Borini e Calhanoglu (il primo infortunato, il secondo squalificato), Stefano Pioli ha deciso di portare in panchina il diciottenne, autore di un buon avvio di stagione con la Primavera caratterizzato da 3 reti in 5 partite.