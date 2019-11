Arrivano brutte notizie dall'infermeria per il Milan. Leo Duarte, come comunica ufficialmente il club rossonero, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la clinica svedese Alfredson Tendon Clinic di Umea. L'operazione è perfettamente riuscita e il difensore brasiliano (che il Milan ha acquistato in estate dal Flamengo) dovrà rimanere fermo per 3-4 mesi.

Per Duarte 5 presenze stagionali

Duarte non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione. Finora il difensore ha raccolto solo 5 presenze in campionato: dopo avere esordito durante la ripresa contro la Fiorentina a San Siro alla sesta giornata, il brasiliano è stato schierato titolare da Stefano Pioli contro Genoa, Spal, Lazio e Juventus. Aveva invece saltato per infortunio l'ultima sfida pareggiata 1-1 contro il Napoli.

A gennaio assalto a Demiral?

A questo punto per il Milan si profila una vera e propria emergenza in difesa. Allo stato attuale, a parte Caldara che non è ancora stato utilizzato in stagione e non ha ancora completamente recuperato dai problemi fisici, Pioli ha a disposizione nel pacchetto arretrato solo 3 difensori centrali di ruolo: Romagnoli, Musacchio e il giovane Gabbia che non ha ancora esordito in Serie A. Molto probabile a questo punto che il Milan decida di tornare sul mercato a gennaio per acquistare un centrale: l'obiettivo numero uno della società di via Aldo Rossi rimane il turco Merih Demiral che nella Juventus di Maurizio Sarri non sta trovando spazio.