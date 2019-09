Milan, dura contestazione dopo il ko con la Fiorentina. E la Curva Sud abbandona il settore

" Questa società non ci merita "

E’ il 66’ la Fiorentina con Castrovilli ha appena siglato il momentaneo 2-0 a San Siro, quando la Curva Sud spazientita decide di togliere tutti gli striscioni e fischiare sonoramente tutti i protagonisti. Dall’allenatore, alla dirigenza ai giocatori: non si salva nessuno e non può essere diversamente dopo una prestazione imbarazzante per larghi tratti e una classifica che langue.

Quattro sconfitte in 6 gare, 4 reti segnate e 8 subite, quartultimo posto in classifica a -1 dalla zona retrocessione: i numeri sono impietosi ed è normale che la contestazione sia feroce. Da “andate a lavorare” a “vergogna”, gli insulti si sprecano e all’80’ dopo che Ribery ha infilzato per la terza volta Donnarumma (ricevendo gli applausi di tutto lo stadio) la curva si svuota definitivamente. Un disarmo totale per una delle serate più amare della storia recente del Diavolo.