Aria di rivoluzione, l'ennesima, in casa Milan. Dopo il duro sfogo di Zvonimir Boban, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport pubblicata sabato aveva messo a nudo la spaccatura a livello dirigenziale che sta interessando il club rossonero, la situazione è precipitata in maniera incredibilmente rapida. L'avventura del croato, che dalla scorsa estate ricopre il ruolo di Chief Football Officer, sarebbe virtualmente già terminata a causa degli insanabili contrasti con l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Si attende solo la comunicazione del Milan che dovrebbe fare chiarezza in merito alla modalità dell'addio (risoluzione consensuale del contratto o licenziamento): ma tornare indietro e ricomporre la frattura, a questo punto, sembra davvero impossibile.

La posizione di Paolo Maldini

Oltre a Zvonimir Boban, almeno secondo la ricostruzione di Sky, potrebbe lasciare il Milan anche il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini. Il ruolo dell'ex capitano rossonero, infatti, sembra indissolubilmente legato a quello di Boban: senza il croato è difficile immaginare che Maldini possa rimanere in società. Più probabile invece che Gazidis faccia partire la rivoluzione affidandosi ai suoi uomini di fiducia ovvero Hendrik Almstadt (il braccio destro dell'ex dirigente dell'Arsenal) e Geoffrey Moncada (responsabile scouting del Milan). Una rivoluzione che riguarderà proprio l'area tecnica (e da qui nasce lo scontro con Boban): il nome su cui Gazidis punterà tutte le sue carte è quello di Ralf Rangnick.