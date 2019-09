Giovedì 26 stettembre alle ore 11.00 Inter e Milan presenteranno i due progetti in lizza per sostituire lo storico Stadio “Meazza” e riqualificare l’intera area di San Siro. L’evento sarà ospitato al Politecnico Bovisa di Milano, e come recita il comunicato congiunto dei due club pubblicato sul sito nuovostadiomilano.com, “segna l’avvio di un dialogo aperto con la città, in linea con la forte volontà dei club di coinvolgere le comunità locali e i propri tifosi in questo progetto”.

In attesa di conoscere nel dettaglio le due proposte, firmate dagli studi di architettura Populous e Manica-Cmr, e dell’avvio di una reale trattativa con il Comune di Milano, che nelle scorse settimane ha aperto ad eventuale cessione dell'attuale stadio alle due squadre, il nono studio di architettura statunitense Populous, leader mondiale nella realizzazione di impianti sportivi, ha svelato il proprio avvenieristico progetto con un video che mostra come sarà il nuovo stadio e come sarà valorizzata l’area.

Il San Siro di Popolous: arena da 65.000 posti e zero emissioni

Nella clip di oltre due minuti, si nota un’arena di 60-65.000 posti, coperta di vetro, che richiama il disegno della cattedrale del Duomo mentre accanto due torri con hotel, centro commerciale, uffici, centri congressi, una piazza e aree verdi. Nel video Populous non nasconde l’ambizione di voler realizzare lo stadio più ecosostenibile d’Europa con un’impianto di ventilazione naturale, pannelli fotovoltaici e un sistema di raccolta dell’acqua piovana che garantisca zero emissioni. Uno stadio che valorizzi a dovere un distretto capace di restare attivo 365 giorni all’anno e proietti Milano in un’altra dimensione.