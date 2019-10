Milan, è quasi fatta per Spalletti: manca solo l'intesa economica

Ci sono news, ma non ancora ufficialità circa il nuovo allenatore del Milan: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe praticamente fatta per l'accordo con Luciano Spalletti, già da qualche giorno indicato quale sostituto numero 1 per Marco Giampaolo.

Il club rossonero sarebbe a buon punto per l'accordo con l'allenatore toscano, che prima però deve recedere dal contratto con l'Inter, con cui è legato fino al 2021: al momento il suo stipendio è di 5 milioni di euro all'anno, si tratta per la recissione.

E Giampaolo? Nonostante il successo di Marassi contro il Genoa (2-1), il tecnico abruzzese sembra destinato a saltare: intanto attende di conoscere news sul suo futuro che probabilmente arriveranno durante questa sosta del campionato.

***