Crisi senza fine del Milan, che a San Siro cade anche di fronte alla Fiorentina: 1-3 con le firme di Pulgar (su rigore), Castrovilli e Ribéry. Rossoneri in 10 dal 55' per il rosso diretto sventolato a Musacchio dopo un'entrata col piede a martello ai danni del talento francese x Bayern Monaco. Squadra, allenatore e dirigenza lungamente contestati dai tifosi, che lasciano anzitempo lo stadio. La panchina di Giampaolo traballa ormai irrimediabilmente dopo la quarta sconfitta su sei partire di campionato. Sembra aver trovato vigore e concretezza, invece, la formazione del grande ex Montella, che si toglie più di un sassolino dalla scarpa e scavalca proprio il Milan e sale a quota 8.

Il tabellino

MILAN-FIORENTINA 1-3

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (46' Krunic), Bennacer, Çalhanoglu; Suso (76' Castillejo), Piatek (57' Duarte), Leão. All.: Giampaolo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (79' Benassi), Dalbert; Chiesa (84' Boateng), Ribéry (89' Ghezzal). All.: Montella.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 14' rig. Pulgar (F), 66' Castrovilli (F), 78' Ribéry (F), 80' Leão (M).

Assist: Chiesa (F, 0-3), Hernandez (M, 1-3).

Note - Recupero: 1+5. Al 70' Donnarumma (M) para un calcio di rigore a Chiesa (F). Espulso: 55' Musacchio (M) per gioco scorretto. Ammoniti: Bennacer, Milenkovic, Pezzella, Calabria, Lirola, Benassi.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

11' - FIORENTINA A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Straordinaria rifinitura di Ribéry per Chiesa, che col destro, in corsa, scaglia il pallone nell'angolo più vicino costringendo Donnarumma alla deviazione in angolo.

14' - GOL DELLA FIORENTINA CON PULGAR SU CALCIO DI RIGORE! Dopo una palla sanguinosamente persa da Çalhanoglu nella trequarti rossonera, Ribéry parte velocemente in slalom e conclude in porta esaltando i riflessi di Donnarumma. Nella stessa azione, però Bennacer sgambetta Chiesa in area. Dagli undici metri, Pulgar spiazza il portiere rossonero in rasoterra: 0-1!

24' - SUSO! Il Milan, finalmente, risponde con la classica azione dello spagnolo ex Genoa: finta, contro finta e mancino a giro con Dragowski che alza il pallone sopra la traversa.

29' - GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA CON CASTROVILLI! Fuorigioco di Chiesa sul filtrante di Ribéry: Chiesa era stato poi bravo, in scivolata a servire l'ex Cremonese che, dalle retrovie, aveva insaccato a porta vuota sotto la traversa.

37' - DIAGONALE RAVVICINATO DI CHIESA! Palla fuori non di molto, ma quando attacca la Fiorentina fa male...

55' - ESPULSIONE DI MUSACCHIO E MILAN IN 10! Il centrale difensivo rossonero entra coi piedi a martello sulla caviglia di Ribéry a metà campo. Giacomelli prima ammonisce e poi, dal susseguente controllo al VAR, espelle il giocatore.

58' - POTENTE DESTRO DALLA DISTANZA DI PULGAR! Donnarumma costretto alla respinta in calcio d'angolo.

66' - GOL DELLA FIORENTINA CON CASTROVILLI! Questa volta è tutto regolare: tiro-cross basso di un travolgente Chiesa, palla respinta da Donnarumma ma sui piedi dell'accorrente Castrovilli, che a porta vuota insacca: 0-2!

70' - DONNARUMMA PARA UN RIGORE A CHIESA! Sgambetto su Castrovilli da Bennacer (che provoca un secondo penalty) e occasione per il tris per la Fiorentina. Sprecata, però, da Chiesa, che si sostituisce a Pulgar facendosi parare la conclusione dal portierone rossonero.

78' - GOL DELLA FIORENTINA CON RIBERY! Chiesa offre al francese un pallone spettacolare per il francese che stoppa il pallone, fa fuori Duarte e Calabria con una sola finta e insacca col destro: 0-3!

80' - GOL DEL MILAN CON LEÃO! Il portoghese ex Lille dribbla mezza difesa della Fiorentina e deposita in fondo al sacco con un tocco basso morbido sul palo più lontano: 1-3.

MVP

Ribéry. Uno spettacolo vederlo trotterellare in campo. La sua prima prodezza arriva in occasione del primo penalty, in cui ubriaca l'intera difesa del Milan prima della conclusione respinta da Donnarumma. Nel secondo tempo fa impazzire Musacchio, che lo ferma con le cattive a metà campo facendosi espellere. Nel finale, arriva il meritato acuto personale e la standing ovation di San Siro.

Fantacalcio

Promosso: Castrovilli. Tuttocampista moderno, concreto, leggiadro. Difficile da fermare con le buone. Specie con un Milan col morale così a terra.

Bocciato: Musacchio. Entrata insensata, a inizio ripresa, nei confronti di Ribéry. Viene giustamente espulso e lascia un Milan già in enorme difficoltà a districarsi in inferiorità numerica.

Le pagelle

