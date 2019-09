Milan-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek. All. Giampaolo

Indisponibili: Caldara

Squalificati:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto la sfida di ritorno della scorsa Serie A contro la Fiorentina: non trova il successo per due match consecutivi contro la Viola in campionato dalla stagione 2010/11, quando ottenne sette vittorie di fila.

Milan e Fiorentina hanno pareggiato solo una delle ultime 11 partite di Serie A in casa dei rossoneri: sei successi lombardi e quattro toscani completano il parziale.

Tra le squadre che hanno disputato almeno otto gare in trasferta nei cinque maggiori campionati europei da marzo ad oggi, la Fiorentina è quella che ha raccolto meno punti esterni (solo due).

La Fiorentina ha ritrovato il successo in Serie A nell’ultima gara di campionato: la Viola non registra due vittorie di fila nella competizione dal dicembre 2018, la seconda proprio contro il Milan.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro squadre lombarde in Serie A, con tre pareggi e sei sconfitte nel parziale: nelle precedenti 10 aveva vinto sette volte (1N, 2P).

Sconfitta contro l'Inter nell'ultimo incontro interno in Serie A per il Milan: i rossoneri non trovano due sconfitte di fila in casa nella competizione dal maggio 2017.

Questa è solo la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (la prima nel 2012/13) in cui il Milan perde almeno tre delle prime cinque gare di Serie A.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che ha allenato il Milan per 52 partite di Serie A tra il 2016 e il 2017, ha perso tutte e tre le ultime sfide da allenatore contro i rossoneri nel massimo campionato (in questo parziale le sue squadre hanno segnato un solo gol).

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha realizzato tre gol contro la Fiorentina in Serie A: la Viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato – per lui anche tre assist vincenti contro la squadra toscana.

Contro la Sampdoria è arrivato il primo gol in questo campionato di Federico Chiesa: solo una volta l’attaccante della Fiorentina ha trovato la rete in due presenze di fila nella competizione, nel gennaio 2017.