Milan forte su Dani Olmo: Bjelica lo esclude dall'amichevole della Dinamo Zagabria

" Dani Olmo è a un passo dal Milan". Una voce rimbalzata nelle scorse ore dalla Croazia, non ancora confermata ma sempre più potente. E a irrobustire le illazioni è Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia e attuale tecnico della Dinamo Zagabria, che ha escluso il talento spagnolo dall'amichevole che la propria squadra disputerà domani pomeriggio, sabato 18, contro l'FC Slovacko, formazione slovacca.

" No, Dani Olmo domani non giocherà. Sappiamo tutti che c'è una trattativa in corso per un trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove andrà e quando. Ma non vogliamo rischiare nulla dal punto di vista del club, potrebbe essere un po' rischioso fargli giocare ora una partita amichevole. Ma è di buon umore e si sta allenando bene. "

Una scelta che, come detto, non fa che aumentare la trepidazione per capire quale club riuscirà a mettere le mani sull'ambitissimo Dani Olmo. Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza del Barcellona - e sarebbe un ritorno in Catalogna, dopo aver militato nelle giovanili dell'Espanyol - e pure del Napoli. Ma non è un mistero che il ventunenne spagnolo sia sempre stato seguito con interesse anche dal Milan. Che, ora, pare essere entrato definitivamente e prepotentemente in corsa per il suo acquisto. Secondo il quotidiano Sportske Novosti, anzi, l'accordo tra i club per il trasferimento a Milano del trequartista spagnolo sarebbe stato addirittura raggiunto sulla base di 30 milioni di euro.

Tecnica e assist per il Milan

Tatticamente, l'arrivo di Dani Olmo consentirebbe a Pioli di trasformare in realtà l'idea di giocare con il 4-3-1-2, dunque con un trequartista dietro le due punte, dopo il 4-4-2 visto a Cagliari. Ma il talento della Dinamo sa partire anche qualche metro più dietro, dalla posizione di mezzala (molto offensiva). Indipendentemente dalla posizione in campo, Olmo alzerebbe il livello qualitativo della manovra rossonera grazie a caratteristiche ormai note: tecnica di prim'ordine, piede felpato, capacità di emergere nell'assist. Qualità che lo hanno portato sotto i riflettori, facendogli guadagnare l'attenzione del Barcellona e la chiamata della nazionale spagnola, dopo aver vinto in estate l'Europeo Under 21. Adesso, a provarci è il Milan.