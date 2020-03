Milan, Gazidis parla con la squadra: Boban fuori dal progetto, fiducia a Pioli

Zvonimir Boban è di fatto fuori dal progetto Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'amministratore delegato Ivan Gazidis avrebbe già comunicato la decisione alla squadra con la quale ha avuto una breve chiacchierata nella mattinata di sabato. Il rapporto con il Chief Football Officer croato, che era entrato nello staff dirigenziale rossonero la scorsa estate, si interrompe così bruscamente a distanza di pochi giorni dall'intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport nella quale lo stesso Boban aveva usato parole dure nei confronti di Gazidis e del suo modus operandi, con particolare riferimento alla decisione di ingaggiare Ralf Rangnick come tecnico per la prossima stagione.

Smentiti i contatti con Rangnick

E a proposito di allenatore, sempre secondo Sky Sport 24 Gazidis avrebbe spiegato a Romagnoli e compagni di nutrire massima fiducia in Stefano Pioli. Allo stesso tempo l'ad avrebbe smentito i presunti contatti con Rangnick, nonostante la stima nei confronti del tecnico-manager tedesco. Nei prossimi giorni Gazidis ha in agenda un incontro anche con Maldini e Massara, il cui futuro all'interno del club di via Aldo Rossi rimane una grande incognita.