Il Genoa di Nicola non si ferma piú, infila la terza vittoria nelle ultime quattro partite e aggancia il Lecce in classifica a quota 25 punti. In uno scenario spettrale, nel recupero a porte chiuse della 26a giornata di campionato, il Milan di Pioli conferma lo stato confusionale dei vertici societari e si arrende a un avversario piú concentrato, unito, affamato e motivato. Rossoneri poco pericolosi e colpiti per alcune incomprensibili amnesie difensive. Un successo fondamentale per il Grifone, un ko che certifica una stagione negativa per il Milan, tutto in attesa di capire se il campionato riprenderá e con che modalitá.

Il tabellino di Milan-Genoa 1-2

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti (Dal 91' Calabria), Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu (Dal 56' Bonaventura), Rebic (Dal 56' Leao); Ibrahimovic. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone (Dal 57' Sturaro), Behrami (Dal 62' Jagiello), Criscito; Sanabria, Pandev (Dal 79' Pinamonti). All. Nicola

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 7' Pandev (G), 41' Cassata (G), 77' Ibrahimovic (M)

Assist: Sanabria

Ammoniti: nessuno

Pandev Masiello Milan GenoaGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

7' - GOL! 0-1! PANDEV! Grande azione di Sanabria a destra, cross basso perfetto per il tap-in vincente di Pandev a porta vuota. Male la fase difensiva del Milan.

16' - Gran parata di Perin. Palla dentro tagliata di Calhanoglu e colpo di testa ravvicinato Ibrahimovic. Parata d'istinto e pericolo scampato.

20' - Altro miracolo di Perin. Calhanoglu scambia con Ibra, che gli restituisce una delizia: a tu per tu peró il turco si fa murare da Perin.

41' - GOL! CASSATA! 0-2 Genoa. Che gol. Cross di Biraschi, sfiora con il tacco Schone e per Cassata é tutto facile sul secondo palo.

77' - IBRAHIMOVIC! GOL! 1-2 Milan, che accorcia. Tira Bonaventura da fuori sugli sviluppi di corner, respinge Soumaoro e Ibrahimovic é lestissimo a girare in rete.

MVP del match

Antonio SANABRIA - L'assist per Pandev, un lavoro costante spalle alla porta. In giornata, vivo, brillante. In alcuni frangenti incontenibile.

La statistica chiave

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P), tante quante nelle precedenti 32.

Fantacalcio

Promosso - Domenico CRISCITO - Rigenerato totalmente dalla cura Nicola. Convinto e dominante. Bravissimo in chiusura e in uscita palla al piede.

Bocciato - Ante REBIC - La peggior partita del suo (fin qui) fantastico 2020. Largo a sinistra, sempre fermato, anche quando prova il tiro.