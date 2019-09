Milan, Giampaolo obbligato a dare una scossa. E se provasse a fare a meno di Suso?

Nessun tiro in porta contro l'Udinese, l'incapacità di costruire una vera e propria occasione da gol per oltre 50 minuti contro un Verona ridotto in dieci alla seconda giornata, e un derby chiuso con una sola, vera conclusione nello specchio (il palo esterno colpito da Theo Hernandez nel finale). Sono i dati, impietosi, che sintetizzano l'avvio di stagione del Milan di Giampaolo. Una squadra che fa una fatica enorme a costruire gioco e che dalla metà campo in su risulta lenta e prevedibile. Limiti già emersi nelle sfide contro Udinese, Brescia e Verona, e che sono definitivamente emersi nella prima partitissima dell'anno contro l'Inter di Antonio Conte: è stata propria la stracittadina a mettere a nudo tutti i difetti di un Milan che ha più che mai bisogno di trovare una sua identità. E di farlo in fretta.

Le poche certezze post derby

Lo 0-2 con l'Inter ha offerto tante indicazioni, ma due problemi sembrano più grossi degli altri. Ricardo Rodriguez non offre al momento nessun tipo di garanzia, né in fase di spinta né quando si tratta di difendere. Biglia, se da un lato può avere dalla sua l'abitudine a disputare un certo tipo di partite, dall'altro è chiaramente inadeguato a reggere i ritmi imposti da squadre grintose e 'cattive' come quella di Conte. Contro il Torino si vedranno quindi con ogni probabilità Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro e Bennacer in cabina di regia. Due cambi in un certo senso 'chiamati' dalla società che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non può certo essere soddisfatta dello scarso utilizzo dei nuovi acquisti. Ma non finirà qui, o almeno non dovrebbe.

Theo Hernandez - Milan-Inter Serie A 2019-20Getty Images

L'incertezza sul modulo e il paradosso Suso

Torniamo indietro di qualche mese e riviviamo l'estate del Milan: il club rossonero, intenzionato a cambiare pelle e ad abbandonare il 4-3-3 diventato un marchio di fabbrica nelle ultime stagioni, ha di fatto consegnato a Giampaolo una rosa incompleta: manca proprio il trequartista, il giocatore chiave per consentire al tecnico di Giulianova di ricorrere al 4-3-1-2, il suo modulo di riferimento. Giampaolo ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha cercato di trasformare Suso in un suggeritore alle spalle delle due punte ma - dopo la pessima prova di Udine al debutto in campionato - è tornato sui propri passi tornando a un 4-3-3 mascherato, forse intuendo che lo spagnolo è a tutti gli effetti un attaccante esterno e può giocare solo in un determinato schema di gioco. Un paradosso in una rosa che, a seguito degli acquisti di Leao e Rebic, sembra costruita apposta per scendere in campo con 2 punte.

Suso mai in discussione: è giusto?

La pericolosità del Milan dipende quasi esclusivamente dalle giocate di Suso che, dall'arrivo di Montella in poi, è diventato insostituibile per tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina rossonera. E nemmeno Giampaolo sembra sottrarsi a questa logica. I numeri danno ragione allo spagnolo, che ha chiuso la scorsa stagione con uno score personale di 8 gol e 10 assist e quest'anno ha ispirato l'unica rete su azione del Milan (quella di Calhanoglu a San Siro contro il Brescia). Eppure, se si amplia il discorso abbandonando la mera logica statistica, non si può fare a meno di notare che il modo di giocare di Suso faccia spesso perdere un tempo di gioco al Milan e impedisca la ricerca della profondità. Gli avversari sembrano ormai avere decodificato lo spagnolo, ragione per cui per Giampaolo non sarebbe così illogico mescolare le carte e dare maggiore imprevedibilità negli ultimi 30 metri. Un trequartista vero o adattato (Calhanoglu, Bonaventura o lo stesso Paquetà) con Leao o Rebic a fare da spalla a Piatek potrebbe portare una ventata di freschezza a questo Milan e valorizzare una campagna acquisti fin qui indecifrabile. Un Milan non più Suso-dipendente e dunque più imprevedibile: chissà se anche Giampaolo ci sta pensando.