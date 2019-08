Milan, Giampaolo: "Piatek fuori? Rosa forte, ma non finisce il mondo"

" Il Milan ha una rosa forte, ho la possibilità di scegliere. In questa gara ho scelto Andre Silva e Bennacer "

Al termine della gara vinta 1-0 contro il Brescia, il tecnico del Milan Marco Giampaolo torna sulle sue scelte di formazione. "Silva è a disposizione, lo faccio giocare - ha proseguito ai microfoni di Dazn - Piatek fuori? Anche lui è un grandissimo giocatore, se non gioca non è la fine del mondo. I giocatore devono pensare a dare il massimo, poi io scelto". A proposito della partita, l'ex allenatore dell'Empoli ha ammesso che "abbiamo tanto lavoro da fare, non abbiamo rischiato anche se a un certo punto abbiamo perso il controllo della gara - ha concluso - Siamo in un momento di rodaggio, abbiamo bisogno di lavorare insieme. Paqueta trequartista? Per come lo vedo io deve imparare a essere meno brasiliano e più concreto. Può essere una mezzala, lì mi piace un giocatore che abbia caratteristiche da attaccante".