“Merry Chriztmaz” con una foto di un leone steso con l’aria mezza addormentata che mostra il dito medio. È con questo post più che mai enigmatico che Zlatan Ibrahimovic ha voluto augurare buon Natale ai suoi quasi 40 milioni di follower su Instagram.

Una foto che ha inevitabilmente fatto scattare una ridda di ipotesi tra i tifosi, specialmente fra quelli milanisti che, dopo il pesantissimo 5-0 di Bergamo, non vedono l’ora di riabbracciare il gigante svedese, nella speranza che i 38 anni non abbiano intaccato il killer instict sottoporta e la capacità di risolvere le partite con la sua fisicità e la sua leadership tecnica.

Al netto della misteriosa immagine, l’impressione di sempre più addetti ai lavori è che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sia davvero imminente. Nelle ore prenatalizie il club rossonero abbia fatto un ulteriore sensibile passo in avanti per accontentare le volontà dello svedese, nel tentativo di averlo già a Milanello per la ripresa degli allenamenti prevista il 30 dicembre a Milanello. “La Repubblica” è quella che si sbilancia di più dando l’affare per fatto. Zlatan non appare minimamente intenzionato a smettere e si sarebbe definitivamente convinto ad accettare la sfida del ritorno in rossonero e la proposta di Boban e Maldini, avallata dall'ad Gazidis.

I dettagli: rinnovo fino al 2021 legato al numero di gol

Secondo Repubblica, Zlatan firmerà un contratto di sei mesi, fino a giugno 2020, con clausola di rinnovo per ulteriori 12 mesi, legata al numero di gol segnati nel corso della stagione. Una sorta di compromesso insomma rispetto al contratto di 18 mesi che Ibra e il suo entourage avrebbero richiesto in ogni caso. Con il colpo Ibra il Milan spera di rilanciarsi in classifica per tentare almeno l’assalto a un posto per l’Europa League, ridare un po’ di entusiasmo a un pubblico che continua a mostrare vicinanza alla squadra ma è ovviamente sconfortato dai risultati al di sotto delle aspettative e soprattutto risolvere il problema del gol.

I rossoneri dopo 17 giornate hanno realizzato la miseria di 16 gol (quintultimo attacco della Serie A) e Leao e Piatek hanno realizzato appena due reti su azione. Una carestia offensiva lì da vedere e che il Milan conta di cancellare affidandosi alla classe di uno dei cannonieri più prolifici della storia del gioco, un cannoniere da 542 gol in 943 presenze.