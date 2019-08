Milan, il debutto da incubo di Giampaolo: zero idee e tanti equivoci, si torna al 4-3-3?

Una mazzata. Uno scivolone inatteso. Una figuraccia. Per descrivere la partita del Milan a Udine, la prima della gestione Giampaolo, si possono utilizzare espressioni a non finire. La sostanza non cambia: alla Dacia Arena si è vista una squadra molle, sconclusionata, priva di idee e incapace di creare un solo pericolo verso la porta avversaria. Il dato degli zero tiri in porta è impietoso e allo stesso tempo inaccettabile per un Milan che - a detta del proprio tecnico - vuole essere padrone del gioco. Una squadra dall'encefalogramma piatto, senza mordente e in una condizione fisica precaria. E di fronte c'era una linea difensiva composta da Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Samir: non propriamente un muro invalicabile.

Troppi giocatori fuori ruolo

Per la sua prima in Serie A da allenatore del Milan, Giampaolo ha deciso di affidarsi interamente alla vecchia guardia. In campo dal primo minuto non c'era traccia dei nuovi acquisti (Leao e Bennacer sono entrati solo nel finale). Una scelta che può avere una sua logica, dettata dalla voglia di ripartire dalle certezze e di non mandare allo sbaraglio i nuovi acquisti. Logica che tuttavia fa acqua quando si va ad analizzare la disposizione in campo dell'undici iniziale. Fatta salva la linea difensiva, da centrocampo in su i giocatori fuori ruolo erano addirittura 4, da Calhanoglu che si è calato in un ruolo per lui inedito di regista davanti alla difesa (complice l'assenza di Biglia per infortunio) a Borini mezz'ala, passando attraverso un Castillejo improponibile nel ruolo di seconda punta fino ad arrivare a un Suso che trequartista non lo è mai stato. Se a questo aggiungiamo un Piatek inconcludente e quasi mai servito, il quadro desolante si completa.

Samu Castillejo in azione in Udinese-Milan Serie A 2019-20Getty Images

Giampaolo prepara la rivoluzione?

" I tre davanti devono recitare un copione diverso. Bisogna mettere tutti nelle condizioni di far meglio, dobbiamo tenere le cose fatte bene e riorganizzare quelli davanti per metterli nelle condizioni miglioro. Questo va al di là del risultato, quelle soluzioni offensive non mi piacciono, sono sterili [Marco Giampaolo a Sky Sport] "

Le parole pronunciate da Marco Giampaolo a fine partita lasciano presagire un'immediata rivoluzione. Del resto il Milan visto alla Dacia Arena è stato troppo brutto per non cercare immediate contromisure. Al punto che i primi segnali vanno nella direzione di un clamoroso dietrofront già a fine agosto: addio al 4-3-2-1 marchio di fabbrica del tecnico e ritorno al più collaudato 4-3-3. Si tratterebbe di una retromarcia che sconfesserebbe l'intera preparazione estiva basata su un modulo offensivo che prevede un trequartista (seppure adattato) dietro due attaccanti. E potrebbe essere anche visto come un segnale di debolezza da parte dell'allenatore abruzzese, costretto ad accantonare le proprie convinzioni alle primissime difficoltà. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la virata verso il 4-3-3 sarebbe una mossa apprezzata dalla dirigenza rossonera, che considera il 4-3-2-1 un vestito difficile da indossare almeno in questo momento. Una considerazione che, tuttavia, fa a pugni con l'imminente missione di Boban a Madrid per provare a chiudere la trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa, ovvero per un giocatore che di mestiere fa la seconda punta. C'è tanta, troppa confusione sotto il cielo di Milanello.