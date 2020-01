Milan, il mercato incombe e Paquetà ha chiesto di non essere convocato: "Non è tranquillo"

Tornano a disposizione Çalhanoglu, Musacchio e Ricardo Rodríguez in vista dell’anticipo della 21a giornata di campionato, con i rossoneri in trasferta a Brescia con le Rondinelle. La notizia più importante, però, è l'assenza di Paquetà dalla lista dei convocati di Stefano Pioli.

Il centrocampista brasiliano era stato proprio bacchettato da mister Pioli in conferenza stampa, ma il messaggio non è stato recepito, anzi. È stato proprio il classe ’97 a chiedere di non essere convocato e di non partire con la squadra, sentendosi non adatto in questo momento a causa delle diverse voci di mercato.

" Paquetà? Secondo me deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente. [Stefano Pioli in conferenza stampa] "

Paquetà era stato seguito dal PSG a fine dicembre, con Leonardo tentato di portarsi il brasiliano anche in Francia, ma il club parigino non ha poi trovato l’accordo economico con il Milan, considerando che i rossoneri non vogliono svendere un anno dopo un giocatore pagato 38,4 milioni (più bonus che possono arrivare a 45).

In stagione, Paquetà ha collezionato 14 presenze (712 minuti totali) con solo un assist a referto.