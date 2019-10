Milan, il peggior bilancio di sempre: nel 2019 è rosso per 145,9 milioni!

E’ profondo rosso per il Milan. Il club rossonero ha infatti chiuso l’esercizio 2019 con perdite a livello consolidato per 145,9 milioni di euro: il peggior dato della storia del club.

Un peggioramento rispetto alla passata stagione di circa 20 milioni; ma soprattutto un dato assai ben peggiore dei 90 milioni di perdita che avevano calcolato le stime.

Il bilancio in dettaglio

A entrare nel dettaglio tra le varie voci sono stati i punti ‘negativi’ dei rossoneri. I ricavi, ad esempio, sono scesi a 241,1 milioni, con un 6.1% in meno – ovvero 14,7 milioni – rispetto ai 255,8 registrati nel 2017/18. Calano inoltre i proventi da sponsor (da 44,7 a 38) e quelli dalle gare (da 35,3 a 34,1).

Unico dato positivo è quello dei ricavi dai diritti televisivi, che passano da 109,3 milioni a 113,8.

Pesano dunque per il Milan il mancato rinnovo del contratto con Telecom, così come la plusvalenze dai giocatori in rosa, che sono scese da 35,9 a 12,6 milioni di euro.

I costi del club: 141,5 milioni in giocatori

Questi invece i costi sostenuti. Il club ha speso 373 milioni di euro: un 5.1% in più rispetto al precedente bilancio, dove pesa soprattutto l’aumento dei costi dei compensi contrattuali legati dai giocatori: della cifra complessiva sopra indicata, 141,5 milioni di euro vengono infatti spesi per i giocatori.