Quattro su quattro per l'Inter di Conte, che fa suo anche il derby, conferma la netta superioritá tecnica sul Milan e lancia un altro messaggio a Juventus e Napoli. I nerazzurri sono pronti a lottare per lo Scudetto. In linea di massimo risultato giusto, dopo un primo tempo equilibrato e tenuto in vita anche dalle tre parate di Donnarumma. Nella ripresa i nerazzurri sono saliti di tono, hanno attaccato, segnato e a tratti dominato. Rossoneri inermi e complessivamente inferiori. Giampaolo deve trovare alla svelta un'identitá alla sua squadra, l'identitá che Conte ha giá dato alla sua Inter. Affamata, organizzata, aggressiva e coordinata. Il derby numero 171 in Serie A é nerazzurro.

Il tabellino di Milan-Inter 0-2

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Dal 72' Hernandez); Kessie, Biglia, Calhanoglu (Dal 64' Paquetá); Suso; Piatek, Leao (Dall'83' Rebic). All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella (Dall'82' Candreva), Brozovic, Sensi (Dal 71' Vecino), Asamoah; Lautaro Martinez (Dal 76' Politano), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Doveri

Gol: 49' Brozovic (I), 78' Lukaku (I)

Ammoniti: Conti, D'Ambrosio, Rebic,

Assist: Sensi, Barella

La cronaca in 10 momenti chiave

18' - Gran parata di Donnarumma. Lautaro innesca LUKAKU, che incrocia col destro. Para in tuffo il portiere rossonero.

21' - Palo di D'Ambrosio! Sensi serve alla perfezione LAUTARO: tiro, gran parata di Donnarumma, sulla respinta arriva D'Ambrosio che da due metri centra il palo!

23' - Gol annullato a Calhanoglu. Ma annulla Doveri, per fallo di mano di Kessie. L'ivoriano aveva vinto un rimpallo e il turco aveva incrociato bene il diagonale. Gol annullato.

36' - D'Ambrosio in rovesciata su cross di Barella, para alla grande Donnarumma, sulla respinta arriva Lautaro, che insacca. Fuorigioco. Conferma il VAR.

39' - Suso! Cosa ha fatto! Ruba palla a Sensi sulla propria trequarti, parte palla al piede, si fa 60 metri, vince un rimpallo con D'Ambrosio e calcia: si immola Asamoah a salvare il tiro. Che occasione.

44' - Piatek! Cosa sbaglia di testa. Grande spunto di LEAO (molto frizzante) a sinistra, cross morbido, ma sbaglia l'impatto col pallone il polacco. Palla alta.

49' - GOL! 0-1 Inter. Rete di Brozovic, che raccoglie un assist da fermo di Sensi e calcia: palla deviata da Leao che beffa Donnarumma. Il VAR conferma la regolaritá del gol, in un primo momento annullato.

78' - GOL! La chiude l'Inter. 0-2. Gran cross di Barella e stacco vincente di Lukaku. Niente da fare per Donnarumma.

80' - Incrocio dei pali scheggiato da Politano. Gran mancino da fuori! Che tiro! Inter vicina al tris.

86' - Palo esterno di Theo Hernandez. Buono spunto a sinistra del laterale, ma palo esterno. Avrebbe potuto mettere dentro per Rebic o Piatek.

MVP

Marcelo BROZOVIC - Regia perfetta, apre il gioco, avvia ogni azione e sblocca (in modo fortunoso) la partita. Gran partita del croato.

Fantacalcio

Promosso - BARELLA: assist a coronamento di una partita di altro livello. Cresce nel secondo tempo, tamponando ogni ripartenza rossonera e inserendosi di continuo.

Bocciato - LEAO: diciamo rimandato, vista la giovane etá. Un paio di spunti buoni nel primo tempo, ma poi tanta confusione. Godin prende le misure e lo ferma sempre.