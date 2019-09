Probabili formazioni

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek. All. Giampaolo

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Calabria

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Inter è imbattuta negli ultimi sei derby in campionato contro il Milan (3V, 3N): i nerazzurri non arrivano a sette di fila dal 1999.

L'Inter ha vinto l'ultimo derby di Serie A in casa del Milan: i nerazzurri non trovano due successi di fila in casa dei rossoneri nella competizione dal 2012 – due successi rossoneri e tre pareggi nelle cinque gare precedenti.

Nell’anno solare 2019, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte rispetto al Milan: 10 clean sheet per i rossoneri, mentre sono nove quelli collezionati dall’Inter.

Il Milan ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, subendo una sola rete: i rossoneri non arrivano a cinque successi interni consecutivi dall’agosto 2014.

Prima di Antonio Conte, nell'era dei tre punti a vittoria, solo Spalletti, Leonardo e Simoni avevano vinto le prime tre partite di Serie A con l'Inter: tutti sono poi arrivati a quattro successi di fila.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare esterne per i nerazzurri.

Sfida tra le due migliori difese di questo campionato (solo un gol incassato sia dal Milan che dall’Inter) e tra le due squadre che hanno subito meno conclusioni nello specchio (otto il Milan, nove l’Inter, come Bologna e Verona).

Non ci sono precedenti in Serie A e Serie B tra Antonio Conte e Marco Giampaolo. L’allenatore pugliese ha vinto tutti e quattro i derby da allenatore in campionato alla guida della Juventus (sette gol fatti, 0 subiti), mentre il tecnico di origine svizzera vanta quattro vittorie e due pareggi nei sei derby di Genova da allenatore della Samp.

L’attaccante del Milan, Suso, ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A; contro nessuna squadra di questo torneo, il giocatore rossonero ha realizzato più reti nel massimo campionato: ai nerazzurri, inoltre, ha rifilato la sua unica doppietta a San Siro, nel novembre 2016.

Nei due anni al Manchester United, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha giocato quattro derby in campionato, non riuscendo a partecipare ad alcuna rete in 231 minuti.