Milan-Inter, il derby di Milano si gioca a PES: Leao vs Esposito, sfida virtuale per beneficienza

Milan e Inter si giocheranno il terzo derby della stagione. Questa volta però niente campo, ma appuntamento virtuale su PES. Da una parte Rafael Leao, per i colori rossoneri; dall’altra Sebastiano Esposito per quelli nerazzurri. La gioventù per la lotta virtuale con uno scopo benefico.

Sabato infatti, con appuntamento alle 12:30 in diretta su Dazn, Milan TV e i canali social dei 2 club, Leao ed Esposito si giocheranno un Milan-Inter il cui obiettivo è raccogliere fondi da destinare alla lotta al COVID-19.

Un’iniziativa ammirevole ma non certo nuova. In queste settimane a qualsiasi latitudini sono partite sfide del genere. In Spagna per esempio hanno giocato la Liga sulla piattaforma di FIFA: lo youtuber Ibai Llanos ha fatto partire l’idea che ha fatto breccia nel cuore delle star; alla fine ha vinto Marcos Asensio del Real Madrid per 4-2 in finale contro Aitor Ruibal del Leganes. E l’iniziativa ha raccolto 140mila euro.

Ne ha rastrellati 19mila, invece, l’incrocio tra Paulo Dybala e Gareth Bale nell’ambito dell’iniziativa “Combat Corona”: Paulo con il Real, e Gareth con il City. “Mettimi almeno in panchina”, fa il gallese; “Titolare e capitano, te li faccio tutti con te stesso”, risponde l’argentino. E finisce 3-1 per l’asso della Juve, che almeno ha avuto il tatto di mandare in rete Benzema e Hazard.