Milan-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rebic. All. Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. All. Conte

Milan-Inter: dove vederla in tv

Milan-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Approfondimenti e dichiarazioni

Lo strano derby di Stefano Sensi, da quasi milanista a perno e sorpresa dell'Inter

Invincibili nei derby, Giampaolo vs Conte: un Milan-Inter da destini comuni

Conte: "Lite Lukaku-Brozovic? In altri club sono più bravi a gestire certe situazioni"

Giampaolo: "Derby? Ho l'ambizione di giocare bene e vincerlo. Al posto di Calabria gioca Conti"

Video - Le 10 partite più belle di Inter e Milan a San Siro 01:59

Milan-Inter: informazioni

4^ giornata I Serie A

Data, orario e luogo: sabato 21 settembre, ore 20:45 I Stadio Giuseppe Meazza, Milan