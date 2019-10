Milan, la malattia continua: la Roma vince 2-1 con Zaniolo decisivo

Il Milan non si sblocca. La cura Pioli si è fermata alla mezz’ora del primo tempo col Lecce, e a Roma è arrivata anche la sconfitta nonostante la squadra di Fonseca fosse ridotta ai minimi termini tra infortuni e squalifiche. Il Milan non ha neanche un brutto avvio, ma non crea vere occasioni da gol. Dall’altra parte invece Dzeko riesce a firmare il gol del vantaggio, sfruttando errori multipli della difesa rossonera. C’è comunque il pari con Theo Hernández, ma il Milan va di nuovo sotto con una perla di Zaniolo. Ok il gol, ma sono davvero troppi gli errori individuali dei rossoneri: da Conti al neo entrato Calabria, da Biglia a Musacchio, da Çalhanoglu a Suso. Difficile trovare anche una soluzione con così tanta imprecisione.

Tabellino

Roma-Milan 2-1

Roma (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola (77’ Çetin), Smalling, Fazio, Kolarov; G.Mancini, Veretout; Zaniolo (83’ Santon), Pastore, Diego Perotti (53’ Antonucci); Dzeko. All. Paulo Fonseca

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti (52’ Calabria), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá (63’ Piatek), Biglia (72’ Bennacer), Kessié; Suso, Leão, Çalhanoglu. All. Stefano Pioli

Marcatori: 38’ Dzeko (R); 55’ Theo Hernández (M); 59’ Zaniolo (R)

Assist: 38’ G.Mancini (1-0 Dzeko), 55’ Calabria (1-1 Theo Hernández)

Arbitro: Daniele Orsato, sezione di Schio

Ammoniti: 41’ G.Mancini, 48’ Musacchio, 64’ Biglia, 74’ Çalhanoglu, 78’ Antonucci, 90+1 Kolarov, 90+4 Romagnoli, 90+4 A.Donnarumma

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

12’ PARATA DI LOPEZ - Leão servito da Calhanoglu in area, il portoghese controlla e calcia con il sinistro con Pau Lopez che manda in angolo. L’arbitro però non concede il corner (a sorpresa)...

16’ GOL ANNULLATO A PAQUETA - Il brasiliano segna da due passi dopo l'ottimo movimento sul servizio di Kessié. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

17’ CI PROVA A PASTORE - Prima vera chance per la Roma, con il destro al volo di Pastore che non trova la porta di Donnarumma dopo l'appoggio di testa di Perotti.

19’ CHE RISCHIO PER LA DIFESA DEL MILAN - Paquetà a vuoto in area, ma Kolarov non trova nessuno col suo cross, poi Kessié perde palla, ma Pastore non trova la porta.

38’ GOL DZEKO - Roma in vantaggio con il colpo di testa di Dzeko sul secondo palo, dopo la sponda di Mancini sugli sviluppi del corner.

Dzeko, Smalling - Roma-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

42’ PASTORE SI MANGIA IL 2-0 - Palla persa di Conti, Diego Perotti lancia nello spazio Pastore, ma l'argentino temporeggia troppo e si fa parare la conclusione da Donnarumma.

51’ COLPO DI TESTA DI SMALLING - Corner per la Roma: arriva Smalling sul secondo palo, colpo di testa di poco a lato.

55’ PAREGGIO MILAN - I rossoneri trovano l’1-1 con il gol di Theo Hernandez lanciato dal neo entrato Calabria, con deviazione decisiva di Smalling che beffa Pau López.

59’ GOL ZANIOLO - Calabria perde palla, Dzeko cerca Zaniolo che viene favorito dal tackle di Musacchio e supera un Donnarumma non perfetto con un sinistro dal limite.

Zaniolo - Roma-Milan - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

70’ MANCINI SFIORA IL 3-1 - La Roma si avvicina al terzo gol, con il colpo di testa di Mancini che fa un regalo al Milan mancando la porta di testa. Il difensore dei giallorossi era solissimo in area, lasciato libero da Calabria.

81’ ANCORA ZANIOLO - Sinistro dal limite dell'area dell'ex Inter, ancora su un erroraccio della difesa rossonera, ma Donnarumma riesce comunque a bloccare.

Il Tweet

Al Milan si rimpiange Gattuso...

MVP

Nicolò ZANIOLO - Il gol al Borussia Mönchengladbach lo ha sbloccato. Quando prende la palla è una furia, con l’ex Inter che crea sempre pericoli alla difesa avversaria. Segna il gol vittoria per i giallorossi dopo un grave errore della difesa del Milan.

Fantacalcio

Promosso: Edin DZEKO - Nonostante la mascherina, segna di testa sul secondo palo, sfruttando l’ennesimo errore in copertura del Milan. Lui c’è sempre e ha segnato anche oggi.

Bocciato: Franck KESSIÉ - Difficile trovare un peggiore nel Milan oggi. Perde un sacco di palloni al limite dell’area e si perde totalmente Dzeko in occasione del primo gol.