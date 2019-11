Vince la squadra piú forte, quella piú completa e l'unica tra le due che puó davvero ambire alla zona Champions. La Lazio di Inzaghi espugna San Siro, grazie alle reti dei suoi due attaccanti e si porta in quarta posizione, accanto ad Atalanta e Cagliari. Bene per un'ora il Milan di Pioli, calato nel finale e sconfitto per la sesta volta in 11 giornate. Situazione drammatica quella in casa rossonera, nella classica stagione in cui tutto sembra girare per il verso storto. Una menzione a parte la merita Luis Alberto, vero incantatore sul terreno di gioco del Meazza. Quando si dice "fare la differenza".

Il tabellino di Milan-Lazio 1-2

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetà (Dal 53' Leao), Bennacer, Krunić (Dall'85' Bonaventura); Castillejo (Dal 35' Rebic), Piatek, Çalhanoglu. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić (Dal 60' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulić; J.Correa, Immobile (Dal 60' Caicedo, dall'82' Cataldi). All. Inzaghi

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 25' Immobile (L), 28' aut. Bastos (L), 83' Correa (L)

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Duarte, Krunic, Parolo, Radu, Lucas Leiva, Bennacer, Cataldi

Assist: Lazzari, Luis Alberto

Immobile Milan LazioGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

5' - Contropiede fulmineo, palla di Lulic per Immobile, che incrocia col mancino. Bravo Donnarumma a rispondere in tuffo.

21' - Paquetá si divora il vantaggio. Gran palla di Castillejo per il brasiliano: tiro troppo debole tra le braccia di Strakosha.

22' - TRAVERSA DELLA LAZIO. Palla sublime di Luis Alberto per Immobile, che piazza bene. Traversa.

23' - Strakosha! Gran volo basso sul mancino di Castillejo. Sinistro all'angolino dopo 40 metri palla al piede.

25' - GOL! 0-1 Lazio! Cross morbido da destra di Lazzari e colpo di testa di Immobile in anticipo su Duarte. 100 GOL PER IMMOBILE con la maglia della Lazio.

28' - GOL! 1-1 Milan! Cross di Hernandez, sfiora Piatek, la palla sbatte su Bastos e beffa Strakosha. Pareggio.

40' - Strakosha! Attentissimo sul corner di Calhanoglu, battuto direttamente in porta.

75' - Donnarumma! Bravo a chiudere sul primo palo sul destro di Luis Alberto. Innescato da Lazzari.

77' - Brividi in area male. Esce male Donnarumma, che poi rimedia volando sul destro di Acerbi.

83' - GOL! CORREA! 1-2 Lazio! Che palla d'esterno di Luis Alberto per l'argentino, che fredda Donnarumma con il destro.

MVP del match

LUIS ALBERTO - Migliore in campo. Crea diverso fastidio al Milan con i suoi tagli in mezzo. Elegante, continuo, leggiadro. Manda in porta almeno tre volte i compagni di squadra. Splendido l'assist per Correa.

Fantacalcio

Promosso - Joaquin CORREA - Bene nei movimenti, meno in alcune esecuzioni. Poi é freddissimo a sette minuti dal termine: destro perfetto e tre punti per la Lazio.

Bocciato - Leo DUARTE - Sovrastato da Immobile in occasione del primo gol della Lazio. Falloso, distratto, in ritardo anche sulla seconda rete. Mezzo disastro.

Il momento social