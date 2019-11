Milan-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

Indisponibili: Caldara, Rodriguez, Musacchio

Squalificati:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Indisponibili: Proto

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Milan: nel parziale sei successi rossoneri e cinque pareggi.

La Lazio non vince in trasferta contro il Milan in Serie A dal 1989 (1-0 per un autogol di Maldini): da allora 18 successi rossoneri e 11 pareggi.

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (59, come contro la Roma) – inoltre i biancocelesti hanno perso più partite solo contro la Juventus (81) che contro la squadra rossonera (65).

La Lazio arriva da due successi consecutivi contro Fiorentina e Torino: è da settembre 2018 che non riesce ad infilare tre vittorie di fila in Serie A (quattro in quel caso).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata dopo aver incassato almeno due gol in cinque delle precedenti sei gare in campionato – tre degli ultimi quattro successi rossoneri sono stati con il punteggio di 1-0.

Il Milan ha segnato solo tre gol nel primo tempo in questo campionato: finora l’unica squadra a fare peggio è stata la Sampdoria, ancora a quota zero.

La Lazio ha guadagnato sette punti nelle prime cinque gare esterne in questa stagione (2V, 1N): negli ultimi tre campionati di Serie A aveva sempre fatto meglio.

Prima di Ciro Immobile (che ci è riuscito nel 2017/18 e in questa Serie A) solo un altro calciatore aveva realizzato almeno 12 gol nelle prime 10 giornate in almeno due massimi campionati italiani: Giuseppe Meazza nel 1933/34 e nel 1935/36.

Il centrocampista del Milan Franck Kessié ha segnato tre gol contro la Lazio, incluse le sue prime due reti in Serie A (nella sua partita di esordio del 21 agosto 2016), contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel massimo campionato.

Ciro Immobile ha segnato due volte almeno tre reti in una partita di Serie A con la maglia della Lazio, la prima di questa è stata proprio contro il Milan, nel settembre 2017.