Niente da fare. Il Milan parte fortissimo e gioca un’ottima mezz’ora contro il Lecce, ma non basta per centrare i tre punti alla prima di Pioli sulla panchina dei rossoneri. C’è il gol di Çalhanoglu, ma pesano le tante occasioni sprecate nella prima frazione di gioco e il Lecce torna in partita con i cambi di Liverani. Gli ingressi di Farias e Petriccione mettono in difficoltà il Milan e Babacar trova il pareggio nonostante il rigore parato da Donnarumma. Piatek entra e segna, ma Calderoni trova l’insperato 2-2 al 92’. Una beffa per i rossoneri, una perla del difensore del Lecce. Si potrebbe chiudere così, ma il Milan ha tanto da recriminare, un po’ per aver sbagliato l’impossibile davanti a Gabriel, un po’ per aver lasciato delle praterie ai giocatori salentini.

Tabellino

Milan-Lecce 2-2

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetà (57’ Krunić), Biglia, Kessié (80’ Rebić); Suso, Leão (57’ Piatek), Çalhanoglu. All. Stefano Pioli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (64’ Petriccione), Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco (46’ Diego Farias), Babacar (82' Lapadula). All. Fabio Liverani

Marcatori: 20’ Çalhanoglu (M); 62’ Babacar (L); 81’ Piatek (M); 90+2 Calderoni (L)

Assist: 20’ Biglia (1-0 Çalhanoglu), 81’ Çalhanoglu (2-1 Piatek), 90+2 Petriccione (2-2 Calderoni)

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli

Ammoniti: 44’ Majer, 76’ Rossettini, 85’ Biglia

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

2’ SUBITO UNA CHANCE PER LEÃO - Kessié per Çalhanoglu che lancia Leão in area, ma il portoghese viene chiuso da Gabriel, poi Rossettini rischia tantissimo sull'inserimento di Paquetà.

3’ ANCORA LEÃO - Çalhanoglu lancia Leão in profondità, questa volta il portoghese va col sinistro ma trova soltanto l’esterno della rete.

11’ CHANCE PER ÇALHANOGLU - Palla dentro per il turco che si inserisce in area di rigore, frustata col destro con il pallone che sfiora soltanto il palo alla destra di Gabriel.

12’ GABRIEL E LUCIONI SALVANO IL LECCE - Inserimento di Biglia che viene chiuso da Gabriel, seconda chance ma c'è Lucioni a salvare sulla linea della porta.

20’ GOL ÇALHANOGLU - Aggancio e tiro di Çalhanoglu che calcia di potenza beffando Gabriel. Bel gol del turco e il Milan passa in vantaggio meritatamente.

57’ MANCOSU GIU' IN AREA - Conti si fa beffare da Mancosu che entro in area, poi cade al minimo contatto ma l'arbitro lascia continuare. L’attaccante del Lecce si era lasciato cadere.

62’ GOL BABACAR DOPO IL RIGORE PARATO DA DONNARUMMA - Qualche minuto dopo viene assegnato un rigore al Lecce per l’intercetto di Conti in area con il braccio. Donnarumma para il tentativo di Babacar, ma l’ex Fiorentina segna in tap-in.

69’ ANCORA POLEMICHE NELL’AREA DEL MILAN - Questa volta rischia Biglia, ma l’argentino colpisce con la spalla in area.

Piatek - Milan-Lecce - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

82’ GOL DI PIATEK - Grandissima giocata di Çalhanoglu sull’out di destra, palla dentro per Piatek che solo a centro area non sbaglia e supera Gabriel trovando il suo primo gol su azione della stagione.

90+2 GOL DI CALDERONI - Clamoroso pareggio dei salentini con il bolide di Calderoni, da fuori area, che non lascia scampo a Donnarumma.

Il Tweet

Anche alla prima di Gattuso (da subentrato) i rossoneri subirono il pareggio nel recupero...

MVP

Marco CALDERONI - Il Lecce non ci credeva più, ma dal nulla è arrivato il bolide del terzino sinistro del Lecce che beffa Donnarumma al 92’.

Calderoni - Milan-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Fantacalcio

Promosso: Hakan ÇALHANOGLU - Il turco è una furia, forse la miglior partita dell’ex Leverkusen da quando è arrivato al Milan. Un gol, un assist e tante giocate. È l’uomo ovunque dei rossoneri, ma non basta per trovare i tre punti.

Bocciato: Panagiotis TACHTSIDIS - Il Lecce riesce a tenere il campo nonostante una prima mezz’ora non felice. Il greco va in difficoltà ad ogni percussione del Milan e sbaglia tante ripartenze, concedendo sempre un’ulteriore occasioni agli avversari.