Mai come in questo momento il Milan avrebbe bisogno di sostegno e calore da parte del suo pubblico per riemergere da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative (4 sconfitte nelle prime sette giornate) ma la prima partita di Stefano Pioli da allenatore del Milan si preannuncia gelida. Non dal punto di vista climatico ma dal punto di vista dell’entusiasmo e del calore del pubblico milanista.

La frangia più calda del tifo rossonero (la Curva Sud) questa sera sarà regolarmente a San Siro nel proprio settore ma rimarrà in silenzio per tutti i 90’. L’unico messaggio che la Curva lancerà a squadra e dirigenza arriverà da un lunghissimo striscione che occuperà l’intera balconata del secondo anello e che reciterà: “Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!”. Insomma a due settimane dal laconico “Tempo scaduto... dimostrare!” sbandierato a Marassi, la Curva chiede fatti e un’inversione di tendenza a 360° su tutti i fronti.

Insomma per riconquistare l’affetto e vincere lo scetticismo della curva, occorrerà tempo, fatica ma soprattutto risultati. Senza segnali forti altrimenti Romagnoli e compagni continueranno ad avere poco sostegno dalla curva. È necessaria un’inversione di tendenza, insomma, a cominciare da stasera...