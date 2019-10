Milan-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rafael Leao. All. Pioli

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Calabria, Castillejo

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer,Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Indisponibili: Imbula

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan ha perso solo due delle 30 sfide di Serie A contro il Lecce; completano il parziale 18 successi rossoneri e 10 pareggi.

Il Milan ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro il Lecce: tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Cagliari ha una striscia più lunga (14).

Il Milan non perde contro una squadra neopromossa da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sei vittorie e tre pareggi.

Il Lecce non vince in trasferta in Lombardia in Serie A da gennaio 2005: da allora, per i salentini tre pareggi e 11 sconfitte.

Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe: i rossoneri non fanno peggio in Serie A da novembre 2006, quando arrivarono a quota tre.

Tutti i sei punti ottenuti dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta: unica squadra insieme al Brescia ad aver ottenuto tutti i punti fuori casa.

Nessuna squadra ha segnato meno gol (due) su azione rispetto al Milan in questo campionato: infatti il 67% delle reti rossonere è arrivato da calcio piazzato, la percentuale più alta nella Serie A 2019/20.

Il nuovo allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte nei suoi sei esordi alla guida di una squadra nel massimo campionato: due di questi esordi sono stati contro il Milan (alla guida di Lazio e Inter).

Il centrocampista rossonero Lucas Biglia è l’unico giocatore del Milan ad essere già stato allenato da Pioli in Serie A: per lui 48 presenze in due stagioni con la Lazio, con sette gol realizzati e cinque assist vincenti.

L’unico giocatore di Lecce e Milan ad aver segnato contro l’avversaria di giornata in Serie A è Diego Farias, autore di un gol in trasferta contro i rossoneri nel marzo 2015 con la maglia del Cagliari.