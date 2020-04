Milan: l’undici più forte di tutti i tempi. Da Rivera a Van Basten, passando per Maldini e Baresi

L'11 PIU' FORTE DI TUTTI I TEMPI: LE PUNTATE PRECEDENTI

Dopo Juventus e Inter, tocca al Milan. Selezionare le formazioni "top" delle Grandi è esercizio tanto seducente quanto spericolato, da acrobati senza rete. Confermo i "soliti" paletti: 1) rari blitz sotto gli anni Cinquanta; 2) minimo di tre stagioni di servizio; 3) equilibrio tattico (se non proprio impeccabile, almeno decente).

Milan

Schema: 4-4-2 a rombo

Portiere

Fabio Cudicini

La leggenda del "ragno nero" nacque a Old Trafford in una notte di "bombardamenti". Non era un coreografo del tuffo: era, se mai, un traliccio di 1,91 molto british. Fino all’ultimo, insidiato dalle uscita kamikaze di Giorgio Ghezzi.

Difensori

TERZINO DESTRO: Mauro Tassotti

Soldato ligio agli ordini, capace di migliorarsi nel tempo. Cresciuto a uomo, diventò la fanfara della zona. Volle, volle, fortissimamente volle.

COPPIA CENTRALE: Franco Baresi e Frank Rijkaard

Il primo, libero e centrale: un po’ totem e un po’ randello. Il secondo, moltiplicatore di ruoli: un po’ stopper e un po’ centrocampista. La bandiera e il suo pennone. Li ho avvicinati per esigenza di sintesi.

Uno splendido abbraccio fra Franco Baresi e Frank Rijkaard, ImagoImago

TERZINO SINISTRO: Paolo Maldini

Un plebiscito. Credo, il difensore più grande e completo che la scuola italiana abbia espresso. Sulle fasce o nel cuore del bunker, a scelta. Con quei piedi, poi: da attaccante.

Centrocampisti

REGISTA ARRETRATO: Andrea Pirlo

La geometria innalzata a fantasia. Trequartista a Brescia con Carlo Mazzone, perno basso al Milan con Carletto Ancelotti. Mi soccorre zio Vujadin (Boskov): vedeva autostrade dove altri solo sentieri.

MEZZALA DESTRA. Ruud Gullit

Non proprio nella sua posizione, ma con gli olandesi si va tranquilli. Ala-interno-punta, trecce al vento. Roba da ridere, per uno che a Eindhoven faceva persino il libero. Nils Liedholm mi perdonerà.

Video - Gullit, Sacchi e Brera: quella volta che l'olandese si ribellò a un articolo del Giuanin 01:11

MEZZALA SINISTRA: Juan Alberto Schiaffino

Sempre un passo avanti alle mode e ai modi. Eroe al Maracanà del ‘50, maestro di Rivera: della garra uruguagia, il simbolo più alto e più bello.

Trequartista

Gianni Rivera

Golden boy o abatino a seconda delle "religioni", e bisognoso di sherpa (i due Giovanni, Trap e Lodetti) come i capicordata che flirtano con le nuvole. Palla a lui, e tutti giù per terra a godersi gli spazi che avrebbe inventato.

Gianni Rivera (Imago)Imago

Attaccanti

PUNTA MOBILE: Andrij Shevchenko

Il gol nel sangue, una rapidità di pensiero non inferiore allo scatto. Ucraino, adattò gli automatismi di Valeri Lobanovsky al suo canto libero.

PUNTA CENTRALE: Marco Van Basten

Aver escluso Gunnar Nordahl e José Altafini ancor mi duole. Il cigno di Utrecht aveva caviglie così fragili che ricordavano le ali di Icaro. Al sole, però, Marco arrivò comunque, anche se per un periodo troppo breve.

Video - Il gol di testa di Van Basten al Real Madrid: la notte che cambio la storia del Milan di Sacchi 01:02

ALLENATORE: Nereo Rocco

O il Paron o Sacchi, non si scappa. Arrigo cambiò la mentalità del nostro calcio, ma dico Rocco perché vinse (con Gipo Viani) e rivinse (da solo) nel 1963 e nel ‘69, con due squadre distinte, scudetti e Coppe dei Campioni. Schierava, tutti insieme, Hamrin-Sormani-Rivera-Prati: catenacciaro a chi?

