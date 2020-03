Non si placano le polemiche in casa Milan. In attesa dell'addio di Boban - non contento della decisione della società, Gazidis incluso, di chiamare Rangnick per la prossima stagione - anche Maldini resta sulla graticola.

Maldini è stato anche apostrofato dall'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, come un “medico che non ha frequentato la scuola elementare”, per non aver mantenuto la promessa di riportare il Milan in alto nei suoi (quasi) due anni di mandato. Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato che ha parlato all'Ansa.

" Ogni commento negativo di Mirabelli su di me lo considero un grande complimento. Sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica "