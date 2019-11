A breve il report...

Il tabellino di Milan-Napoli 1-1

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Biglia (Dal 73' Calabria), Krunić; Rebic (Dal 46' Kessié), Piatek (Dall'85' Leao), Bonaventura. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Callejón (Dal 59' Mertens), Elmas, Allan, Zielinski; Lozano (Dall'83' Llorente), Insigne (Dal 65' Younes). Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: 23' Lozano (N), 29' Bonaventura (M)

Ammoniti: Paquetà, Elmas, Hernandez, Younes, Conti

Assist: Krunic

L'esultanza di Lozano dopo il gol del momentaneo 1-0 del Napoli a San Siro, Milan-Napoli, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

23' - GOL! GOL DEL NAPOLI! Gran lavoro di Insigne al limite, dribbling e mancino: la palla centra l'incrocio e sul tap-in arriva di testa Lozano. 0-1!

29' - GOL! BONAVENTURA! 1-1 Milan! Pareggio del Milan! Percussione di Theo Hernandez, tocco a Krunic, che appoggia a Bonaventura: gran destro che batte Meret!

32' - Callejon! Cosa sbaglia! Contropiede con Lozano che serve lo spagnolo: destro potente, ma sballato. Palla fuori. Occasione sfumata.

35' - Hysaj rischia un autogol clamoroso. Cross di Hernandez e deviazione maldestra di Hysaj. Palla fuori di un soffio.

42' - Rebic! Si divora il 2-1! Gran palla tagliata sul secondo palo di un ottimo Krunic, colpo di testa facile sbagliato da Rebic.

45' - Giocata stupenda di Bonaventura! Lancio di Krunic, controllo con il petto, sombrero su Di Lorenzo e destro: deviato tra le braccia di Meret.

45' - Occasionissima Napoli! Lancio lungo per Insigne, che si presenta a tu per tu con Donnarumma. Bravo in uscita il portiere rossonero. Murato Insigne.

69' - Ammonito Elmas per simulazione. Palla di Mertens, uscita di Donnarumma, il macedone si tuffa e viene ammonito da Orsato.

78' - Occasione Milan. Gran salvataggio di Koulibaly a murare Piatek in area.

91' - Donnarumma! Sicuro e deciso sul destro da fuori potente di Allan.

MVP del match

ALLAN - Uomo ovunque, finalmente ai suoi livelli. Contrasta e riparte. Ci prova da fuori e infila spesso dentro per le punte. Nota positiva per Ancelotti.

La gioia di Giacomo Bonaventura per il gol segnato in Milan-Napoli, Milan-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Fantacalcio

Promosso - Giacomo BONAVENTURA - Ritorna al gol dopo oltre 400 giorni. Magnifica la conclusione, sontuose un paio di giocate offensive. Pedina fondamentale ritrovata per Pioli e per il Milan.

Bocciato - ANTE REBIC - Male. Gioca per un problema occorso a Suso nel riscaldamento. Non si trova, sbaglia movimenti e appoggi. Delude e spreca anche un'occasione abbastanza semplice mandando a lato di testa un servizio di Krunic.

Il momento social