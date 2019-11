Milan-Napoli, catastrofe o rilancio? Tutti gli scenari di una sfida ad alta tensione

Milan-Napoli di sabato 23 novembre (ore 18:00) è una gara spartiacque per ambedue le squadre: una di quelle partite dove è impensabile di fare prigionieri; se vinci ti rilanci e scacci la crisi, se perdi è baratro vero. Il segno X? Brodino caldo, anziché no. Proviamo a ipotizzare le conseguenze - perchè molto probabilmente ci saranno! - dei tre possibili risultati del big match (ma solo per il blasone, non certo per la classifica) di San Siro.

Catastrofe Milan, rilancio Napoli

Milan-Napoli 2

Ipotizziamo lo scenario peggiore per la squadra di Stefano Pioli: al netto della prestazione sciorinata in campo, il Milan rimedia l’ottava sconfitta in tredici giornate di campionato. L’attacco proprio non ingrana e il gol al passivo inesorabilmente arriva. La zona retrocessione è ormai alle porte e ai piani alti di Casa Milan vengono prese decisioni radicali: accordo col Genoa per il prestito di Piatek a gennaio, chiusura dell’accordo con Mino Raiola per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello… Per salvare la baracca, s’intende. Quanto al Napoli, dopo la profonda crisi giocatori-società spunta l’arcobaleno e la classifica torna a sorridere.

La società rossonera scende in campo per il mercato

Il Napoli esce dalla minicrisi

Video - Ibrahimovic sul mercato: Milan, Bologna, Napoli e Roma, i pro e contro dell'affare 02:10

Catastrofe Napoli, rilancio Milan

Milan-Napoli 1

Con una prestazione tutta intensità e compattezza il Milan confeziona il colpaccio a San Siro sorprendendo un Napoli ancora scosso dalle frizioni giocatori-società. I rossoneri respirano in classifica e guardano ai successivi (e sulla carta agevoli) impegni del calendario con rinnovata fiducia, il Napoli perde ulteriore contatto dal treno di testa sprofondando a 16 punti dalla Juventus capolista. De Laurentiis sceglie di compiere l’unico possibile sacrificio in un contesto di sbando generale: salta Ancelotti, con Spalletti o il sogno Allegri possibili alternative.

Salta Ancelotti al Napoli

Il Milan respira in classifica

L'espulsione di Carlo Ancelotti in Napoli-AtalantaGetty Images

Scenario 3: pari e patta

Milan-Napoli X

Come spesso capita in questi casi, si materializza il risultato che non accontenta alcuna delle due parti. Piccola iniezione di fiducia per un Milan atteso da un filotto di impegni ampiamente più alla sua portata rispetto agli ultimi, ulteriore terreno perso per un Napoli che in ogni caso sale a quota 20 in classifica e a sua volta è atteso da un calendario amico.

Nessuna conseguenza, tutto rimandato alle successive giornate