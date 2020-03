Milan, Rangnick in arrivo: ecco chi potrebbero essere i componenti del suo staff tecnico

Considerando l'imminente addio di Boban, sembra fatta per l'arrivo di Ralf Rangnick a Milano sponda rossonera. Il tecnico tedesco, classe '58, negli ultimi anni al RB Lipsia, fungerebbe da allenatore durante le prime due stagioni, prima di lasciare la panchina per diventare a tutti gli effetti direttore tecnico e direttore sportivo dei rossoneri.

Questa l'idea di Elliott, questa l'idea di Gazidis, che vogliono portare al Milan la stessa strategia operata negli ultimi anni da Rangnick al Lipsia, quando il tedesco prima ha allenato, preparando la strada a Julian Nagelsmann, per poi diventare l'attuale responsabile dell'area sportiva delle squadre del gruppo “Red Bull”.

Ma chi farà parte dello staff di Rangnick? Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico tedesco avrà come vice Lars Konetka, già vice di Rangnick ai tempi del Lipsia, e attuale vice di Nagelsmann. Nello staff anche Moritz Volz, ex giocatore dell'Arsenal, e attuale componente dello staff del Lipsia oltre a Paul Mitchell, che fungerebbe, invece, da responsabile per tutte le operazioni di calciomercato.