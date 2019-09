Milan-Rebic, ora è ufficiale! Andrè Silva va all'Eintracht Francoforte

Questa volta è andato tutto per il verso giusto: Andrè Silva va all'Eintracht Francoforte, mentre Ante Rebic sbarca a Milanello. Entrambi in prestito. I due attaccanti hanno svolto (e passato) le visite mediche di rito nei rispettivi club tra la mattinata e il primo pomeriggio. Il contratto del croato è già stato depositato in Lega.

Nessun intoppo, dunque, al contrario di ciò che è accaduto lo scorso luglio quando il mancato trasferimento del portoghese al Monaco aveva condizionato il mercato dei rossoneri. Stavolta la beffa è stata scongiurata, nonostante alcuni rumors dalla Germania dessero la trattativa saltata dopo pranzo a causa di alcuni problemi legati alle visite di Andrè Silva. Tutto liscio, invece, per Ante Rebic che è atterrato ieri sera alla Malpensa e ha svolto i controlli medici alla clinica La Madonnina, per poi spostarsi a Casa Milan per la firma del contratto che lo ha legato al Diavolo. Partirà in serata con la Nazionale con la quale sarà impegnato nelle qualificazioni europee contro Slovacchia e Azerbaigian.