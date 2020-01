Nel giorno in cui cede Mattia Caldara all'Atalanta e chiude per l'arrivo di Simon Kjaer dal Siviglia, il Milan mette a segno la terza operazione in pochissime ore. La seconda in uscita. Pepe Reina saluta, fa le valigie e si trasferisce in Premier League: dalla prossima settimana diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Aston Villa.

Prestito fino a fine stagione

Secondo 'Sky Sports UK', i due club hanno finalmente trovato un accordo dopo qualche giorno di trattative: Reina giocherà nel Villa la seconda parte del campionato, in prestito secco fino alla fine della stagione. L'ex portiere del Napoli è atteso a Birmingham all'inizio della prossima settimana, lunedì, per sottoporsi alle visite mediche di rito. E poi potrà firmare il contratto che lo legherà ai Villans. Per Reina si tratterà di un ritorno in Inghilterra dopo la bellezza di sette anni: aveva lasciato il Liverpool nel 2013, dopo una militanza lunga otto stagioni, per iniziare le avventure al Napoli, al Bayern e di nuovo al Napoli.

Pepe Reina - Genoa-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Viviano e Sportiello in lizza per il Milan

Nella rosa del Milan, ora che Reina sta per andarsene, rimangono dunque i due fratelli Donnarumma: Gigio, il titolare, e Antonio, che scala momentaneamente da terzo a secondo nelle gerarchie. Ma è una situazione temporanea, destinata a durare lo spazio di qualche giorno. La dirigenza rossonera si sta infatti muovendo per rimpiazzare lo spagnolo e a breve dovrebbe ufficializzare la propria decisione. In lizza ci sono l'ex sampdoriano e spallino Emiliano Viviano, senza contratto dopo l'addio allo Sporting, e l'atalantino Marco Sportiello.