Una giornata convulsa, per certi versi surreale. E conclusa nella maniera più inattesa possibile: Antonee Robinson non vestirà la maglia del Milan, nonostante i rossoneri avessero già trovato l'accordo con il Wigan per il trasferimento del veniduenne terzino sinistro statunitense. A comunicarlo sono stati i Latics, formazione di Championship inglese. E così, il posto di vice Theo Hernandez sarà occupato da una vecchia conoscenza: Diego Laxalt.

Il comunicato del Wigan

" Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà al DW Stadium, in quanto il suo trasferimento al Milan non potrà essere completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club, giovedì sera, avevano concordato la cifra per il suo trasferimento. Il nazionale americano ha effttuato le visite mediche con il Milan, sebbene fossero necessari ulteriori test medici con le autorità italiane, soggetti a una scadenza di 72 ore. Pertanto, l'accordo non avrebbe potuto essere ratificato formalmente prima della scadenza italiana della finestra di calciomercato, alle 20 di venerdì. "

Torna Laxalt: interrotto il prestito al Torino

Un giallo del quale fa parte un altro episodio tutt'altro che prevedibile: il ritorno al Milan di Diego Laxalt. Come si apprende dal sito della Lega Calcio, il Milan ha interrotto il prestito al Torino del laterale uruguaiano, che già a partire da domani si allenerà agli ordini di Stefano Pioli. Anche la Fiorentina, nelle scorse ore, aveva provato l'inserimento, senza riuscirci. Il futuro dell'ex genoano, sei mesi dopo la sua partenza, è di nuovo al Milan.

Ufficiale anche Saelemaekers

In attesa dell'annuncio del Milan, il sito della Lega Calcio "spoilera" l'arrivo al Milan di Alexis Saelemaekers. Nessuna sorpresa, a differenza di Robinson, per l'esterno belga dell'Anderlecht, arrivato in prestito con obbligo di riscatto. Sarà lui, almeno nelle intenzioni, l'erede di Suso.