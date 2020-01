Milan, saluta Pepe Reina: risoluzione del contratto per passare all'Aston Villa

Pepe Reina-Milan, siamo ai saluti. Il club rossonero sta trattando con il portiere la risoluzione del contratto, con lo spagnolo che aveva un accordo fino a giugno 2021. L’ex Napoli sta trattando con l’Aston Villa, proprio il club che ha bussato alle porte dei rossoneri per Ibrahimovic, con Reina che preferisce chiudere la carriera in campo e non fare panchina all’ombra di Donnarumma. Reina firmerà per 6 mesi con opzione per una seconda stagione in caso di salvezza dell'Aston Villa.

Per il Milan è comunque un’ottima notizia, considerando il risparmio sull’ingaggio del giocatore (3,5 milioni netti l’anno). A fare da vice a Donnarumma ci sarà il fratello Antonio, e verrà aggregato il portiere della Primavera Matteo Soncin (classe 2001).