Nuovo anno, vecchio Milan. In un San Siro agghindato per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria, confermando che la crisi dei rossoneri non si è ancora risolta. Piatek, Suso, Calhanoglu e dal 55’ Ibra e Leao si devono arrendere ai guantoni di Audero. I problemi sotto porta (16 gol in 18 partite) si aggiungono al possesso di palla sterile (le due mezzali, Krunic e Bonaventura sono tra i peggiori in campo) e alle amnesie difensive (le occasioni più pericolose della partita capitano tra i piedi di Gabbiadini). Ancora una volta l’unica nota positiva è Donnarumma, miracoloso in un paio di interventi. Un punto che sa di sconfitta per Pioli, ancorato al dodicesimo posto, a + 6 proprio da Ranieri e a + 8 dalla zona retrocessione.

La cronaca in 8 momenti chiave

34’ SPUNTO (e traversa) DI THEO HERNANDEZ - Cross dalla corsia di sinistra da parte del terzino francese. Il pallone viaggia verso la porta difesa da Audero, scheggia la traversa e termina sul fondo

45’ + 2’ GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA - Jankto appoggia tutto solo in porta dopo la discesa sulla sinistra e l’assist al bacio di Gabbiadini, ma un piede in fuorigioco di Manolo rende tutto vano. Le immagini confermano la posizione irregolare, leggermente al di là della linea difensiva dei rossoneri

47’ BOTTA DI CALHANOGLU dopo un'azione convulsa e una respinta di testa di Colley: tiro potente, ma centrale. Nessun problema per Audero

48’ MIRACOLO DI DONNARUMMA - Gabbiadini scappa via per vie centrali e si ritrova tutto solo davanti al portiere del Milan: l'uscita di Gigio è provvidenziale, così come l'intervento di Theo Hernandez sul rimpallo sulla linea di porta. I padroni di casa hanno iniziato male la ripresa

55’ LA SOSTITUZIONE di IBRA - Dopo 2794 giorni dalla sua esperienza rossonera scende in campo a San Siro ZLATAN IBRAHIMOVIC: esce PIATEK

59’ CHE ERRORE DI GABBIADINI - Ancora occasione gigantesca per l'azzurro che dribbla Donnarumma, ma spara altissimo a porta vuota

62’ PRIMA CONCLUSIONE IN PORTA DI IBRA - Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Suso, lo svedese ci arriva di testa, ma non riesce a imprimere forza. Tutto facile per Audero

71’ CHE ERRORE DI LEAO - Il portoghese si ritrova tutto solo davanti ad Audero e prova il pallonetto: palla fuori. Scelta sbagliata del 20enne che poteva servire Musacchio al centro. San Siro rumoreggia.

Theo Hernandez in un'azione di gioco con Morten ThorsbyGetty Images

Mvp

Ismaël BENNACER 7 - Un gigante in mezzo al campo (e non si parla di altezza). Personalità strabordante sia in fase di impostazione che in fase di copertura. Si trova sempre nel posto giusto al momento giusto e si toglie anche qualche sfizio in attacco, trovando in un paio di occasioni l'ultimo passaggio. La migliore prestazione dell'algerino in rossonero

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Gianluigi DONNARUMMA - Se il Milan rimane a galla fino al 90' è anche (e soprattutto grazie) a lui. Miracoloso in un paio di uscite basse su Gabbiadini

Bocciato. SUSO 4 - Irritante. Sbaglia tutto quello che gli capita tra i piedi, rallentando sistematicamente le ripartenze dei rossoneri. Chabot gli sbarra la strada nell'unico colpo di genio. Pioli gli dà fiducia fino al 90', San Siro non lo perdona più. Quando prova una conclusione improbabile che finisce in curva si alzano i decibel della frustrazione

Il momento social del match

Il tabellino

MILAN-SAMPDORIA 0-0 (primo tempo 0-0)

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic (dall’84’ Paquetà), Bennacer, Bonaventura (dal 55’ Leao); Suso, Piatek (dal 55’ Ibrahimovic), Calhanoglu. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez (dal 29’ Depaoli, dal 42’ Jankto), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella (dall’85’ Ekdal). All. Ranieri

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Ammoniti: Krunic (M), Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski, Linetty (S)