Milan-Sampdoria in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Arbitro: Davide Massa della Sezione di Imperia

Video - Zlatan Ibrahimovic incontra i tifosi rossoneri a Casa Milan: è tripudio! 02:23

Milan-Sampdoria: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita tra Milan e Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport e su Sky Sport 484 (digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Video - L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan: folla rossonera davanti alla sede 00:49

Ultimi 5 risultati Milan

Atalanta-Milan 5-0

Milan-Sassuolo 0-0

Bologna-Milan 2-3

Parma-Milan 0-1

Milan-Napoli 1-1

Ultimi 5 risultati Sampdoria

Sampdoria-Juventus 1-2

Genoa-Sampdoria 0-1

Sampdoria-Parma 0-1

Cagliari-Sampdoria 2-1 (Coppa Italia)

Cagliari-Sampdoria 4-3

Milan-Sampdoria: informazioni

18a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 6 gennaio, ore 15 | Stadio Giuseppe Meazza, Milano