Dopo i sorrisi di Parma e Bologna, si ferma a 2 la striscia di vittorie consecutive per il Milan che, a San Siro, non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. I rossoneri ci provano, ma un gol annullato (dalla VAR) a Hernandez nel primo tempo, un super Pegolo e due legni di Leão nella ripresa, fanno sì che la festa dei 120 anni - che ha portato al "Meazza" tutte le stelle del passato rossonero - resti "a metà". Rossoneri a 21 punti, neroverdi a quota 16.

Il tabellino

MILAN-SASSUOLO 0-0

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (56' Paquetá), Bennacer, Bonaventura; Suso (85' Castillejo), Piatek (78' Leão), Çalhanoglu. All.: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari (75' Romagna), Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli (79' Obiang); Berardi, Djuricic (68' Traoré), Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Note - Recupero: 1+6. Ammoniti: Toljan, Hernandez, Caputo, Musacchio, Kessié, Bonaventura, Locatelli, Marlon, Paquetá.

La cronaca della partita in 18 momenti chiave

8' - SASSUOLO SUBITO PERICOLOSO COL CORRIDOIO DI MARLON PER CAPUTO! L'ex Empoli taglia benissimo e conclude, in velocità, di pochissimo a lato sul primo palo.

14' - DOPPIO MIRACOLO DI PEGOLO! Bonaventura apre il piatto destro dalla distanza e il secondo portiere del Sassuolo, al rientro dopo la parentesi Turati, si allunga bene respingendo il successivo tap in di Kessié, giunto però in offside.

15' - INCURSIONE DI BOGA! Il franco-ivoriano entra in area dalla sinistra e conclude sul secondo palo trovando, però, la respinta di Donnarumma.

28' - SPACCATA IN AREA DI PIATEK! Palla fori di poco sul suggerimento di Theo Hernandez, liberato sulla sinistra da Bonaventura.

32' - LA VAR ANNULLA UN GOL AL MILAN CON THEO HERNANDEZ! Il terzino francese, su pallone lavorato da Kessié e toccato da Marlon, calcia forte da fuori dopo una mischia in area: la palla, deviata da Toljan, termina imparabilmente nell'angolino più lontano. Dopo il controllo VAR, però, Manganiello annulla per un "mani" di Kessié.

36' - FENDENTE DI KYRIAKOPOULOS DALLA DISTANZA! Sinistro ribeattuto bene da Donnarumma. Poi viene segnalato un fuorigioco di Djuricic.

42' - OCCASIONE PAZZESCA SPRECATA DA BENNACER! Sulla punizione del Sassuolo, errore in controllo di Magnanelli, ma quello più grande è di Bennacer, che dopo essersi in volato a porta vuota, con Pegolo, in uscita, tarda la conclusione trovando il recupero di Berardi.

49' - DESTRO A GIRO DI BOGA SU CONTROPIEDE DEL SASSUOLO! Palla che termina fuori dallo specchio: contrattacco sprecato dai neroverdi dopo un errore di Bennacer.

50' - ALTRA SOLUZIONE DALLA DISTANZA DI KYRIAKOPOULOS! La palla rimbalza in faccia a Donnarumma, abile però a distendersi e a respingere.

53' - COLPO DI TESTA DA PARTE DI PIATEK! Il polacco si inserisce bene sul cross dalla bandierina, ma Pegolo è bravo a opporsi.

56' - ÇALANHOGLU! Gran destro da fuori area: Pegolo è bravissimo a respingere sul secondo palo.

57' - SUBITO PAQUETÁ! Tacco sul fondo di Piatek sugli sviluppi di una rimessa laterale: la conclusione da due passi del brasiliano viene respinta coi piedi da Pegolo.

58' - ANCORA ÇALANHOGLU! Altro tentativo da lontano: tiro dritto per dritto con sfera poco distante dal palo.

60' - CI PROVA ANCHE BONAVENTURA DA FUORI! Palla di poco a lato ma Milan che continua a premere.

70' - ALTRO DOPPIO PRODIGIO DI PEGOLO! Il portiere del Sassuolo, prima respinge la sfera sul tiro dalla distanza di Çalhanoglu, poi sul tentativo di tap in di Bonaventura: il Sassuolo resta a galla grazie al suo estremo difensore 38enne.

83' - TRAVERSA CLAMOROSA DEL NEOENTRATO LEÃO! Destro a giro, una vera legnata del brasiliano, con palla che sbatte sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta senza entrare: che occasione per il Milan.

87' - ALTRO LEGNO PER IL MILAN E PER LEÃO! Il portoghese scheggia il palo con un mancino rasoterra dal limite col pallone che passa sotto le gambe di Marlon.

90+3 - HERNANDEZ TRAVOLGENTE! Scatta indisturbato in contropiede e conclude sul secondo palo trovando tuttavia, per l'ennesima volta, la paratissima di Pegolo.

MVP

Pegolo. Compie almeno 5 interventi decisivi, di quelli che salvano il risulto. Lui e i legni colpi dai rossoneri, assicurano il pari a reti bianche e il punto a San Siro. Eroe di giornata, proprio come Stefano Turati (oggi in panchina) allo Stadium: solo, con 20 anni esatti di differenza...

Fantacalcio

Promosso: Hernandez. Travolgente lungo l'out di sinistra, da cui estrae dal cilindro il gol dell'1-0 poi annullato dopo il controllo-Var per via di un controllo di mano di Kessié. Affila i coltelli con Berardi e, lungo la fascia dei competenza, è protagonista di numerosissime incursioni, sino a tempo scaduto, in cui è Pegolo a dirgli di No.

Bocciato: Bennacer. A porta spalancata - seppur dalla distanza - getta letteralmente alle ortiche un contropiede rossonero facendosi recuperare da Berardi. Parecchi errori anche in fase di controllo del pallone in fase nevralgica.

Le pagelle

